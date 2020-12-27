「桃李原無松柏心，鴟梟強作鳳凰音」，狗係改不了食屎，一個像漢奸黎咁嘅叛國禍港重犯，獲得離奇保釋過快樂聖誕，會安心在「第一漢奸樓」靜靜「讀字典」看「神書」嗎？大家都睇到，泥紙鷹甫獲釋，何文田「第一漢奸樓」又車如流水馬如龍，曾被內地炮轟為「叛國禍港四人幫」嘅李柱銘、何俊仁，以及曾任「香港2020」研究總監嘅李永達、政治主教等，連日來都到訪，大歎海鮮，杯上杯落，也難免令人質疑漢奸黎保釋條件之一，話就話「不能對外發言」，但冇話「不能對外傳言」喎！

有時事評論員就質疑漢奸黎會否透過上述幾人成為佢與外界溝通嘅橋樑，並認為何俊仁作為黎嘅人事擔保，反而與黎聚集埋一起，觀感上或惹人猜疑。唉！何俊仁都公開為漢奸黎塗脂抹粉，捧到佢成個「聖人」咁款，仲怕乜鬼惹人猜疑吖！姣婆遇上脂粉客，仲扮矜持淑女咁搞笑咩！呢，反而同樣被控違反國安大法嘅其餘3人，被控罪行都比漢奸黎輕得多，之不過全部還押候審，何以獨厚愛叛國禍港四人幫之首這個民族敗類？

政界就質疑漢奸黎忽然准保，就好似以前嘅朝廷欽犯，冇皇上首肯，有乜可能放人？質疑國與國之間有枱底密偈！有人就話喇，漢奸黎前助手Mark Simon畀香港警方通緝後，一路都傳佢喺台灣，而漢奸黎喺台灣有咁多人脈同生意，連蔡英文都為佢發聲，唔知佢前助手會唔會趁聖誕及新年期間，請漢奸黎唔好淨係「吃盡十八區」，不如食番碗台灣牛肉麵喇！有人更打趣咁話，唔通趁普天同慶聖誕節，由美方人員喬裝成聖誕老人，喺煙囪爬入「第一漢奸樓」打救佢？

總之，欽犯突然獲准保釋，引人諸多遐想，老朽不得不提醒駐港國安公署，若是「第一漢奸樓」忽然提早「洗邋遢」，大件家具如衣櫃、大篋等拋出外運去堆填區，咁就要打醒十三分精神咯！