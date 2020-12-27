糾纏一年的新冠肺炎疫情最近進入爆炸期，英國發現傳染力驚人的變種病毒，禍不單行的是，南非亦傳有一種更高傳染力的病毒。一時之間，全球都在禁飛自保，希望避過大禍。香港特區政府防堵工作再被批評行動慢，疫苗接種安排、居民信心保障等，香港人都怨氣不小，第4波未走，會否第5波已至？香港人心惶惶！

近日，港府先後宣布兩個重要措施，一是以「封樓令」勒令沙田乙明邨其中一座樓的居民，必須有強制檢測不染疫結果才能夠外出；二是由聖誕日起，將非內地抵港人士酒店檢疫時間延長至21日。兩項措施貌似一改政府長期以來後知後覺、謹小慎微的打工抗疫心態。

然而，從明恩樓忽然封樓、以禁足措施逼市民檢測的措施來看，政府官員雖然膽子略大，但不同部門互不協調，封樓變成累街坊，結果再次揭了港官施政質素低的老底。居民煩不勝煩的時候，政府高官卻常見做騷式抽水，頻頻暴露防疫怕犯錯或少做少錯的心態，香港的抗疫戰實在危矣。難怪近日從政界到民間，都有人要求抗疫高官減薪、為抗疫失敗問責。

幾天之後便是新一年，英國倫敦實施第4級限制措施的地區愈來愈多，德國祭出封城措施的大城不斷增加，法國亦自顧不暇，這個聖誕與往年大不同，因為大家的眼光都聚焦在緊急使用的疫苗上，至今沒有哪一個國家敢為疫苗安全性寫包單，但美國官員以身試疫苗的大龍鳳，遠比港府官員的快閃騷好看。

最近香港人都在討論疫苗的安全性，美國呢？候任總統拜登接種疫苗有電視直播，防疫專家福奇亦帶頭接種疫苗，身體力行做宣傳，港府官員呢？連會不會帶頭打疫苗，官員的答案亦是模棱兩可；還別提防疫措施應快時不快、應謹慎時又急就章嚇人一跳，高官抗疫像在上公共行政課，不減薪實在對不起香港人。