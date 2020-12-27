執筆之時是聖誕節假日，筆者響應居家抗疫的呼籲，這幾天大部分時間都留在家中，相比過去的聖誕假期，不是出席公眾慶祝活動，就是參與親朋戚友的聚會，差異之大，令人慨嘆生活總是跟不上世情幻變，尤其是不平凡的2020年。

2020年，必將對人類歷史留下深遠的烙痕。筆者以歷史唯物論而論，相信歷史的發展有其規律，規律當中又可能會出現偶發性的人物和事件，這些個別的人和事不會改變社會發展大勢，因為社會的進步和發展背後，最重要的動力就是生產力的提升，而生產力的提升和改變又會促成生產關係、經濟結構、文化和政治的變革。反過來說，如果經濟結構、文化、生產關係和政治等發展停滯不前，又會局限了生產力的發展。歷史的巨輪就是在這矛盾的過程中不斷前進，新冠肺炎疫情肆虐全球，作為一個偶發性事件，將加快這一歷史進程。

回望歷史，現時的情況有點像上世紀10年代末至30年代初，當時列強爭霸，第一次世界大戰進入尾聲，但又發生1918年流感大流行，數以千萬計人死亡，戰爭加上疫情，人民生活雪上加霜，由於各國沒有進行政治和經濟上的適時調整，工業和農業發展不平衡導致大批工人失業，而1929至1933年的經濟大蕭條，更為二戰埋下伏筆。至核武出現，二戰後沒有發生大規模戰爭，加上經濟全球化，人類很難得地過上了70多年的太平盛世。

經濟方面，特別是蘇聯解體後美國獨大，在某程度上讓新自由主義與凱恩斯主義合流，在最大的市場自由化下，寬鬆的貨幣政策造就史無前例的繁華，也讓世界經濟經歷了最長的增長期。而在金融財技的操作下，造就了一個又一個、大到不能輕言戳破的經濟泡沫，各國惟有不斷的量化寬鬆，世界主要股市在疫情下仍然挺進向上，不跌反升，很多股票和資產的價值已遠遠超出其應有價值。

但泡沫始終是泡沫，總有爆破的一天，股神巴菲特的名言：「當潮水退去時，就知道誰人沒有穿褲子。」股票如是，國家的實力也如是。當我們大力推動科教興國，科技是第一生產力，太平洋的彼岸卻大搞民粹反智，產業空洞化。新冠疫情是上天給全人類一個大考驗，哪個國家的抗疫工作最有效、管治水平最高、經濟韌性最強，在危機中就高下立見。

中國在2020年打了漂亮的一仗，不但成功控制疫情，更是全世界唯一有經濟增長的主要經濟體，剛過去的11月，中國出口增加21.1%，貿易順差754億美元，創下有紀錄以來的最高水準。近幾個月，因為外國增購中國產品，中國出口集裝箱運價綜合指數飆升50%以上，集裝箱正變得一櫃難求。這只是經濟的成績單，還未說在科技、人民素質、民心所向取得方方面面的成就。

筆者預期，中國在不久的將來或可名列世界第一的位置，同時也意味着美國霸權衰落，經濟泡沫爆破。美國霸權體系在爆破前可能作出最後的掙扎，也會為世界帶來不明朗的因素，這些我們必須做好各種預案，2021年，大家還是要有抓緊一點坐穩一點的心理準備。