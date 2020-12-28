功夫茶：保釋條件存漏洞　不如撤控免煩惱

官媒發表文章，指漢奸黎早前獲高院原訟庭批准以1,000萬港元及大量條件保釋，以等候勾結外國勢力和欺詐兩案正式開審，認為「批准黎智英保釋，對香港法治傷害太深」！又質問香港法院「是不是管轄有困難」，認為駐港國安公署有足夠理由介入案件！

阿哥，回歸23年先講呢啲，一個叛國禍港危害國家安全嘅國家級重犯，喺赤柱享受「人生巔峰」冇幾多日，正適應「一日一蘋果，咬住洗廁所」嘅不亦快哉，點知話咁快就獲批保釋過快樂聖誕，本已燈沉影寂嘅「第一漢奸樓」，晚晚車如流水馬如龍，杯上杯落，大歎海鮮，連續多日攪局！疫情嚴峻下，日日好幾十人聚集，睇怕遲早爆出「第一漢奸樓群組」，為本已沉重嘅醫療系統添煩添亂！

嗱，講到漢奸黎嘅保釋條件，黃絲政客一味話「嚴苛」，查實嚴苛就冇份，倒是漏洞處處。聖誕節當日，漢奸黎喺「第一漢奸樓」密會「搞事四人幫」成員及反對派政客，呢班政客收過漢奸黎巨額「政治黑金」係人都知，受人錢財，就算未必替人消到災，「幫口之勞」難道唔做咩？呢，民主黨副主席林卓廷同漢奸黎酒酣耳熱後，當晚急不及待喺網上開直播為欽犯護航，最好笑係話反中亂港永遠站在第一線嘅泥紙鷹，「明知有風險仍留喺香港是為了堅守信念」，信你老竇念你個妹喇！淫賤漢奸為多銷幾張報紙，無所不用其極捏造假新聞、屈人叫雞、抹黑名人生癌，咁仲叫堅守信念？

難怪政界質疑林卓廷直如漢奸黎嘅代言人，保釋條件話就話「不能對外發言」啫，並不等於「不能對外傳言」啩？試問「借人把口」同漢奸黎間接使用社交平台作評論有乜分別？林卓廷3日兩度為大漢奸講好說話，儼然成為漢奸黎嘅「影子代言人」，擺明走法律罅！

仲有呀，最關鍵係漢奸黎旗下嘅毒果報，除咗日日為佢塗脂抹粉，一樣可以透過作者或引述外國政客所言，對香港說三道四及制裁中港，不出自欽犯之口，更勝出自欽犯之口！所以話，「不能對外發言」嘅保釋條件，一字記之曰：廢！

至於千萬保釋金對普羅市民係天文數字，但對一個連蝕幾十億元嘅傳媒大亨算個屁？何況每逢佢被鎖被拉，壹淫媒股價必會癲上癲落，一個差價都唔止1,000萬喇！所以話，千萬保釋金根本係法國大餐多舊魚！若然律政司上訴得直，欽犯返回獄中享受「人生巔峰」，啲錢咪又係畀番佢！千萬保釋金只凸顯有錢可保釋，冇錢就嘆息，公平咩？

官媒詰問香港法院是否有「管轄困難」，功夫茶只能講，保釋存在咁多漏洞，不如撤控免煩惱！反正「漢奸走狗好得戚，心繫家國鬱結織」已成特區回歸以來嘅主旋律！