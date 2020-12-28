世界視線：疫情雪上加霜　美國窮人堪憂

美國總統特朗普至今仍未簽署國會參、眾兩院通過的9,000億美元紓困方案，意味着約400萬的失業人士，將無法領到每周額外300美元的聯邦失業救濟金，這對於大批捉襟見肘、朝不保夕的基層民眾來說，無疑是一年將盡的最大噩耗。

更要命的是，由於國會會期即將結束，不少議員已啟程回家過年，即使特朗普現在正式否決議案，國會能否召集足夠人數開會討論，以三分之二多數推翻總統的否決仍然是未知之數。

有分析指出，由於法案已訂明300美元的聯邦失業救濟金將於明年3月中旬到期，換言之法案生效的日期愈推遲，失業人士能夠進口袋的應急錢就愈少，很多民眾均已逼得變賣座駕以維持生計，亦有不少人面臨無錢交房租的窘境，隨時被驅逐而流落街頭。

這份紓困方案好事多磨，特朗普在臨門一腳「玩嘢」，要求將派錢金額加碼至2,000美元，固然難辭其咎，但亦讓世人看到，美國這個號稱全球最強大的國家，不少國民的生計竟是以「星期」來計算，這一周救濟金沒有着落，下一周就可能淪為流浪漢。美式英語裏所謂「paycheck to paycheck」，就是這個意思。

美國社會近年來已由「橄欖型」轉為「啞鈴型」，中產階級不斷萎縮，最貧窮和最富裕的兩頭不斷膨脹。

聯合國於2018年6月發表關於美國貧困和不平等報告中指出，特朗普最引以為傲的逾萬億美元減稅政策，實際上使富人獲得大部分利益，加劇貧富差距。美國最富裕的1%人所佔有的社會財富持續增加，而佔總人口90%民眾所擁有的財富以至收入水平，在過去25年裏卻呈現下降趨勢。直到今年疫情來襲，窮人狀況更是雪上加霜，以一度成為全國疫情重災區的紐約州為例，紐約市的露宿者寄居地鐵，形成防疫漏洞。山姆大叔經常拿「美國夢」來說事，其實像前總統奧巴馬、候任副總統賀錦麗般，以少數族裔身份成功上位的例子並非常態，更多的是生計取決於總統是否「皇恩浩蕩」，大筆一揮，發放救命錢給貧苦大眾。