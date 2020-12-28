神州觀察：調低負刑責年齡　嚇阻未成年犯罪

在剛閉幕的十三屆全國人大常委會第24次會議上，一項將未成年人犯罪需負刑責之最低年齡下調至12歲的修正案獲表決通過，引發輿論關注。長期以來，內地未滿14歲人士犯罪依法免於刑事責任，惟隨着社會發展及物質文化水平提高，他們當中不少都已呈身心早熟現象，且實施犯罪的主觀惡意明顯，手段殘忍，嚴重危害社會安全，民眾對這些「小惡魔」如獲「免死金牌」的現實早已深感不滿，如今此舉總算順應民意，並有望嚇阻未成年人犯罪。

新法例將於明年3月1日起施行，當中指出，已滿12歲、未滿14歲的人若犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或以特別殘忍手段，致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，將經最高人民檢察院核准追訴，及應負上刑事責任。這不禁讓人聯想起早前發生在遼寧大連那樁13歲少年因姦不遂殺害10歲女童之惡性案件，殘忍之餘更表現淡定，殺人後若無其事地向受害女童家長假意表達關切，並回到案發現場圍觀，在同學群組發放誤導性言論；甚至還曾於事前踩點，心機之縝密叫人不寒而慄。

結果就是這麼一個「小惡魔」，最終只被處以收容教養3年的所謂「頂格處罰」，從而引發極大社會爭議。一個無法迴避的現實就是，同樣是為保護未成年人特殊權益，為何有些人可被肆意殺害，有些人卻可於殺人後逍遙法外？被殺的未成年人就只能自認倒楣？雖然可循民事訴訟索償，像本案中的受害方最終亦獲得了逾百萬元的賠償，但過往亦有同類案件的受害家庭獲賠甚少，乃至難以索償，譬如對方家境不好，就是沒錢賠，整天纏着對方又能怎樣？更重要的是，一條人命究竟抵多少錢？如果讓雙方對調一下，讓女童「反殺」男童，看他們還會不會如此淡定？

是故每一宗未滿14歲之未成年人所犯惡性罪行，都會在全社會引發關於刑法「最低刑事責任年齡」的爭議，一是基於相關法例已是幾十年前的產物，期間未成年人的營養條件、發育年齡、教育水平等方面都有了很大變化，尤其是心智發育漸趨成熟，主觀意識上的辨認和控制能力有了較大提升；簡言之，已經接近成人水平。再就是，國際上對於未成年人最低刑事責任年齡的界定，不乏「與時俱進」的例子，不只有12歲，有的國家還降低至10歲、9歲甚至7歲，可見此舉完全具有可操作性。

總之不管怎樣，未成年人惡性犯罪行為不能一再被漠視，當局修例的本身便可看出相關問題的嚴重性，否則只會令更多的「小惡魔」湧現，對更多受害人不公，甚至會釀成受害家長行私刑報復的悲劇，足堪戒之。