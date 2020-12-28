正論：電子支付大落後　抗疫騙案吹又生

常言道，有危也有機，但在特區政府無能管治下，香港往往只有危沒有機，電子支付便是最好例子。疫情之下，市民減少出門消費，網購大行其道，同時傳統商業交易必須有直接接觸，容易散播病毒，本應是港府推行電子支付的大好時機。無奈庸官應做不做，應管不管，致使本港電子支付比內地落後何止10年，網購罪案直線上升才是最不堪設想。

商戶在社交平台開設專頁銷售貨物，本來是網絡科技下的正常商業行為，足不出戶就能購物，為商戶及顧客帶來商機和便利，尤其是疫情之下市民減少上街，網購更是如雨後春筍。然而，正因為港府一貫的放任自流，後知後覺，對網購的監管近乎零，令不法之徒有機可乘。本報接獲市民投訴，一個標榜出售新鮮食材的網上專頁在收取其貨款後拒絕發貨，追問後更慘遭封鎖帳戶，其後才驚悉涉事騙徒以同樣手段開設多個專頁騙款，苦主最少200人。記者看過相關專頁，圖文並茂十分吸引，並以免費送貨作招徠，又因為食材定價比市價只是略為便宜一成，每張訂單所涉款項大約一千幾百元，令市民疏於防範，容易受騙。

上述事件只是冰山一角。警方數字顯示，本港今年首8個月錄得10,534宗詐騙案，比去年同期暴升逾倍，網上購物騙案佔4,950宗，升幅達2.5倍。數字不會說謊，網上購物騙案在疫情下應運而生，已成為本港罪案又一主流。然而，別說警方追查有一定難度，港府至今對網購不監不管才是最大問題。正如有人建議，市民光顧網店和光顧實體店一樣，必須選擇有信譽和口碑的店舖，一些無名人士開設的無名網店，即使涉款不多，最好也是可免則免；政府更是責無旁貸，網店同樣需要規管，例如實行「Q嘜」認證制，網店亦須出示銀行擔保書（Bank guarantee）一類文件，予顧客信心等。

當然，港府豈止在規管網店方面無所作為，連推廣電子支付也是無為而治，完全落後於形勢。在疫情吃緊之際，鈔票都可能成為播毒媒介，市民愈來愈希望以電子支付代替真鈔，減少在商業交易中的直接接觸，結果卻是事與願違，本港電子支付大落後，的士固然鮮有設置電子支付系統，食環署街市也是一樣。一想到找贖時要收取濕漉漉的鈔票和硬幣，既有欠衞生，又令人倒胃。人們不明白的是，香港回歸已經23年，電子支付竟然和23年前沒有甚麼分別，仍然以八達通和信用卡為主，電子錢包的普及面仍然偏低，與民生相關的商店依然鮮少使用。就上述提到的乘坐的士和到街市買餸，便是和民生息息相關的典型例子，偏偏這些行業連八達通都拒收，香港還談何智慧城市？

說到底，的士司機、街市檔販之所以對電子支付抗拒，最主要原因是各大電子支付平台向商戶收取一定的手續費，金額通常是每宗交易的1%至3%，商戶經營成本增加，收入減少，自然無動力使用。由此可見，要將電子支付普及化，關鍵在於一個「錢」字。要求電子支付平台免收手續費不切實際，最簡單快捷的做法，便是從政府做起，例如透過減免稅項等行政手段，鼓勵商家增設電子支付；又如由政府補貼或資助手續費，待電子支付成功落地才撤銷資助。更重要是政府部門以身作則，若各項政府收費都規定使用電子支付，市民或商戶即使再抗拒也只能接受。

這不是限制人們的選擇，而是與時並進，讓科技便利生活。所謂時間就是金錢，用手機掃一掃便能付款，節省的時間已是無價；更何況在疫情之下，電子支付比現鈔支付衞生得多，對防疫也有幫助。內地電子支付的發展領先全球，在全球流動支付使用率也是居首，原因正在於內地政府大力推行，政府及公共設施必須使用電子支付方式繳費，人民不得使用現金；而內地網絡發展的起步雖較香港遲，但遲來先上岸，正正因為一起步已是3G年代，手機滲透率高於電腦，沒有包袱之下反而更有利電子支付發展。反觀香港故步自封，前財爺曾俊華否認本港電子支付市場落後，甚至反怪安全性成疑；林鄭月娥更連八達通為何物都不知道，加上部分港人動輒認為電子支付侵犯私隱，卒令推廣及發展困難重重。

然而時間不等人。當電子支付成為大勢所趨，香港卻一直原地踏步，「蝕底」的必然是香港。特別是內地市場全球最大，當內地實行電子支付而香港未能銜接，成為斷層，這對中國沒有影響，到頭來利益受損的也是香港而已。