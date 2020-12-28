政務司司長張建宗帶領香港防治疫情的隊伍在深圳與中央政府衞健委會面之後，回港便加強防治措施，相信是中央政府給予訓示。

這是中央不得不出手。不過，中央政府似給特區政府留有餘地，並沒有強迫特區政府依照內地的成功例子切實執行。很可惜，就是中央政府給予特區政府決策和施政的空間，特區的官員竟可以減半採納內地經驗，還堅持從美國學來的抗拒嚴厲防疫，卻不理會英國歐洲已經一改開始時的鬆懈，採取更為嚴厲的措施應對惡化的新冠肺炎疫情，特別是對付病毒的變種威脅。特區政府仍是拖拖拉拉地觀望、心存僥倖、消極被動，不願意走快一步主動預防。中央這次出手，可能是事倍功半。

特區政府終於採取強制檢測，可是只是一幢大廈，推行遲疑，也無足夠的配套安排，亦不推行禁足令，無法完全隔絕無症狀帶病毒者和假陰性者走進社區散播疫病。

前期的防治不嚴，英國變種病毒已入侵香港，散布在社區的情況不明，但以高比例的確診者都無確切源頭來看，散布和隱伏的範圍頗廣，也正在人群中進一步傳播。被動地只在確診者集中的樓宇作單幢強制檢測是十分不足夠。應該在更大的範圍內執行全民強制檢測和禁足令來封閉小區，才是內地證明有效的做法。

現時，英國以至南非等多個國家有病毒變種，也部分開始輸出他國。香港正處於疫病內外夾攻之中。首先當然要封閉從外輸入的機會。日本已實行鎖國，以抗英國傳來的變異病毒，更多的國家都在採嚴厲的限制。

香港應也對外實行一段時間的全面封關（低風險的如內地、澳門除外），也要對進口貨物，尤其是冷凍食物嚴加檢測。目的是盡快在短時間內切斷變種病毒的入侵途徑。先攘外才可安內，否則的話，內地與澳門和其他地方也會封鎖香港。

安內還只能是全民強制檢測和禁足令。前者把社區任何漏網之魚捕獲，且要7天、14天一驗，不容反覆。後者則是在確診病例的指示下，把病毒可以散播的範圍封鎖，圍而殲之。

內地乃至國際經驗已證明極其有效，為甚麼特區政府的官僚還是抗拒呢？人手不足、配套措施多，特區政府為甚麼不緊急動員政府和民間力量來應付呢？

疫苗的作用要有一年才有效，一年時間裏疫情失控的話，香港社會與民眾會損失重大，病死的人也會不少。林鄭政府的良心何在？若英國等變種病毒再掀疫情第5波，誰去負責呢？