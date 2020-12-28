美國等西方國家一直標榜法治，甚麼司法獨立、法律面前人人平等 ，吹得天花亂墜。事實果真如此嗎？白癡才會相信！只要看看離任在即的特朗普運用總統權力瘋狂特赦數十名囚犯，包括親家、親信及殺人犯等，就知道美國法治到底是怎麼一回事。中國古代尚且有「王子犯法，與庶民同罪」觀念，今天美國反而奉行「朕即法律」，一切由總統說了算，想放誰就放誰，即使十惡不赦也可以逍遙法外，請問老美還有甚麼資格講法治？司法獨立從何說起？

有人統計發現，獲特朗普特赦的囚犯中近九成與其有私交，或曾協助他在政治上獲益，可見當中不僅有徇私賣放之嫌，官商勾結的嫌疑更是濃得化不開。難怪美國媒體也看不過眼，直指特氏濫用特赦權，凌駕於法治，為自己人量身訂造所謂「正義」標準。法治也好，正義也罷，在老美眼中都不過是可以隨意扭曲的橡皮筋，他們做任何事情都是對，別人做任何事情都是錯。

說穿了，世界上從來沒有真正的司法獨立，法律面前人人平等只是欺人之談。美國總統濫用特赦權固然令人側目，香港司法放生壹傳媒黎智英更是令人嘩然。

《港區國安法》生效以來，先後有4人被落案檢控，但只有黎智英獲准保釋，其餘3人皆還押候審，究竟是何原因？同一法官處理同一性質案件，卻有不同的裁決，到底有何蹊蹺？更匪夷所思的是，為黎智英提供人事擔保的3人，都與他有千絲萬縷的關係，甚至有金錢轇轕，法庭憑甚麼相信他們？

有人質疑，黎智英也許已成為大國博弈的政治籌碼，顯然不是無的放矢。作為「叛國禍港四人幫」之首，黎智英獲得外部勢力聲援並不奇怪，受到香港司法保護也不足為奇，令人百思不得其解的是，為何中央對此無動於衷？莫非這真是大國之間的默契？與其遮遮掩掩，何不索性撤銷檢控？