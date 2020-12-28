不經不覺派發銅芯口罩大半年，到了埋單計數的時候，原來一共派發了逾千萬個，但大家看看市面上究竟有幾多人用過這款口罩呢？起初政府皇恩浩蕩的姿態公布推出，各界未計功效已經對外表設計有微言，酷似底褲非常不雅觀，不少專家指出這款可以重複使用及清洗的口罩，未必能夠抵抗新冠肺炎病毒，尤其是洗了多次後，功效大大減退，連局長都說到醫院不應該用這款口罩，甚至公務員考試被拒絕入試場。

第一輪派發了400多萬個，但第二輪已經少了50多萬個，為了清走存貨，院舍及學校甚至「回港易」市民都獲贈送。雖然總成本兩億，比預計的8億少了6億，但兩億也是錢，政府理財不善，浪費兩億視作等閒，千億基建通常蝕大本，還有超級大白象工程「明日大嶼」要耗資萬億，財政儲備不是會生金蛋的雞，都會有山窮水盡的一日。

這次新冠肺炎嚴重摧殘經濟，相信沒有三五七年都難回氣，甚至永遠回不到從前。很多市民都節衣縮食，怕失業或者減薪放無薪假，有現金傍身方能度過經濟寒冬。但政府就像洗腳唔抹腳的二世祖，對市民特別是社福支出斤斤計較，彷彿一毫子都畀多你，但自己好大喜功，倒錢落海，浪費金錢做一些吃力不討好的計劃，銅芯口罩便是一個典型例子。其他的罄竹難書，3日3夜都未必寫得完。

政府一方面大呼財赤，但另一方面豪花金錢，完全不似有財政困難，這種理財方式簡直是精神分裂，應該當作沒有心智能力去做決定。現屆政府還有不足兩年，很多工程都未埋尾，甚至只是開頭，繼任要執的手尾多不勝數，恐怕很多會爛尾，看看西九計劃拖了幾多年，橫跨多少屆政府。

前人種樹，後人乘涼，如果前人斬樹，後人連樹皮都未必有得食。大好的香港，一片茂盛森林就給廢官毀掉。