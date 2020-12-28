香港黑色風暴一年多，經歷幾多風雨起落，過程中最具創意的想法，莫不如要建立黃色經濟圈，同心協力，各自建立商業組織，互相呼應，團結政見相同友好。所謂黃色經濟圈，是指部分運動參與者以政治取態區分和構建經濟圈，號召在消費時優先光顧政見及理念相同的商戶「黃店」，同時杯葛政見相異的「藍店」，藉此獲得資金來支持運動，為社會事件的積極參與者創造職位，並進行專業培訓和職業配對，逐漸建立圈內供應鏈，減少進口中國大陸貨品，打破親共財團壟斷。

建立黃色經濟圈背後，其實產生很多不易解決的問題，包括誰有資格審核商戶是黃是藍？審核者又以甚麼標準來定義黃店？在聲稱無大台號召下，每個示威者都有權不受任何組織平台的約束作行動。在缺乏嚴謹審核機制的情況下，被歸類的黃店，到底有幾多準確性和可信性？還是只要有人隨便在黃色經濟圈平台上點名，其他人附和，便算決定顏色，或建立黃店地位，或打成藍店，等候手足去打砸破壞？

當時不乏在社交媒體上見到，因有某些抗爭者只是聽到某食肆其中一名員工批評反送中運動，就將該食肆打為藍店，號召手足前去打砸破壞。至於有幸被標籤為黃店，又是否認同被確立的定位？被列入黃店，又是否需要為這個標籤負上任何實質義務和責任，例如為前線手足提供免費服務、僱用因參與運動失業的參與者？這些黃店一旦出現問題，例如表現欠佳、違背承諾，又有甚麼平台有權去進行監督和規管？沒有具認受性及普遍受到接納的組織及平台去進行審核、規管、監督和懲賞，到頭來只會出現內鬥，相互抹黑或一味鬥黃，結果無心或無法按經濟規律經營，只剩下一班圍內人圍爐取暖，虧蝕殆盡關門大吉。

到今天黃色經濟圈運行一年多，成績如何？看來成功少見，失敗者居多。很多黃色食肆已悄悄關門；有黃色食肆被人在圈內社交媒體批判，指主事者以埋堆黃圈為名，並不真正執行圈內經營要求，店員並非全是兄弟，價錢上並沒有特別照顧自己人，只是借黃色作為招徠顧客手段；有食肆公開宣布脫離黃圈，並取消店中黃色標誌，變回普通食肆。當然，如果標榜黃色食肆不能吸引額外顧客到來光顧，反而趕走熟客，衡量利弊，脫離是較佳選擇。有經管口罩業務，最近也爆出新聞，被指部分產品並非自己廠房生產，而是拿別人產品加工牟利。也有經營者被指製造虛假單據，騙取特區政府津貼，正在接受警方調查。