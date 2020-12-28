高院原訟庭國安法指定法官突然批准黎智英保釋申請，不僅激起全城嘩然，最終又是麻煩了警察。多名警員昨日於加多利山兩側的下山路口設置路障，有關路口分別前往太子道或亞皆老街方向，警員要求駛經的司機落車及打開車尾箱檢查，據悉是為了防止有人匿藏車尾箱棄保潛逃。法庭一個毫無合理性的決定，結果勞民傷財，真不知批保目的何在！

外界普遍相信大漢奸再次走甩是保護傘再起作用之故。事實上，黎智英反中亂港幾十年，回歸至今所有亂事沒有一次沒有他的份，他更是反對派最大金主及總指揮。然而，別說其指揮策劃的佔中案不了了之，甚至證據確鑿的政治黑金案，律政司司長鄭若驊甫上任也是急不及待以「證據不足」為由放生，其保護傘之強大，可見一斑。要不是中央決心推行《港區國安法》，誰會相信黎智英也會有腰纏鐵鏈、雙手被鎖、押解上庭的一天？

可惜人算不如天算，國安法指定法官雖然由特首任命，但不代表心向中央，恐怕更多的是表裏不一的無間道。今次事件，顯見中央始終對本港司法無從入手，司法王國依然潑水不進，這樣下去，難保比批准黎智英保釋更匪夷所思的事情將會發生。

外界另一個推測，是釋放國安重犯背後可能涉及大國角力，大漢奸成為中美兩國的談判籌碼。要知道，大漢奸效忠外部勢力大半生，必然掌握極多秘密內幕，單是外國怎樣滲透收買本港政商學界人士，已大有可觀之處，有人是否擔心管不了大漢奸的嘴巴，為免他將秘密和盤托出，因此急欲安排他離港，固然並非不可能；更湊巧的是，美國司法部傳出正就「華為太子女」孟晚舟案與中方討價還價，只要孟晚舟承認某些不當行為就可換回自由，但目前仍未談得攏。

如果將這些事情放在一起，是否能看出大漢奸獲批保釋的一些端倪，讀者不妨自行推敲。