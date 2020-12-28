2020年快將過去，中國人傳統上擔心的「庚子之禍」亦終成事實。這一年中國遭遇的考驗紛至沓來，先有新冠肺炎疫情，再有洪澇衝擊，接着有中印邊境衝突、南海危機、台海矛盾，還有中美貿易戰，以至近日的電力供應不足問題。管治者雙拳要力敵十數手，眼觀四路，耳聽八方，稍一不慎就要栽觔斗，日子委實不容易過。

前朝自有前朝的因緣，但單論本朝中華人民共和國，是立國於1949年10月1日，當天為甲子日，天干五行屬木，陽木最怕陽金來剋，所以碰上庚子，天干屬陽金的年份就容易倒楣。香港特區也是成立於甲日，跟祖國恰恰成了命運共同體，有人說「國家好，香港好」，看來也有一定道理。

庚子年之後，接下來的辛丑年又如何？早在今年1月23日，本欄已發表過一篇文章，題為「中國轉運還要等兩年」，說中國會在2022年轉入盛運，但「入好運之前先要捱兩年苦日子，今、明兩年都是五行屬金的流年，旺金劈木……」文中用的字眼是「苦日子」，今年確是經歷了，但辛丑年五行也屬金，還不是好時年，將會發生甚麼事，當日的文章已提過，於此不贅。

然而，本文真正想談的不是術數預測，而是要說，今、明兩年中國表面上在走背運，其實是難得的歷練。過去一、二十年，中國經濟騰飛，人們過慣了好日子，走到外國，腰纏巨款，外人大多對你打躬作揖，哪會像今年般，在疫情下，中國人一度要受盡白眼。更有不少國人，近年過着舒適甚至奢華的生活，他們連想也沒想過，停電的日子會是如何。

今年倒好，讓大國軍民也嘗嘗困境，不要老是在安樂窩中享受日子。中國人經歷過這一番寒徹骨，才更有資格去享受2022年之後的好時年。