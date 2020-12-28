一室之不治，何以天下國家為？然則，一罩之亂派，又何以稱得上善治？見微知著，一點都冇錯！本港新冠肺炎由年頭爆到年尾，市民就由年頭被折磨到年尾！大家都不會忘記，疫情爆發初期，市面一罩難求，老人家冒寒風冷雨，幾乎日日去排隊等買口罩！市民一聽聞邊度有口罩買，就飛撲去搶購！可惜經常撲唔到，有師奶怒叱：林鄭月娥你搞乜嘢？有大叔欣羨澳門，可以井然有序去藥行每周買若干個口罩，於是怒氣沖沖：點解唔學澳門？

呢個政府，防疫抗疫至今，成效一個字：廢！尤其推出嘅「底底銅芯口罩」，可謂凸顯林鄭管治班子之無能！一來派得不合時宜，待年中先推出，其時口罩已不像當初500大洋甚至叫價1,000蚊50個，都並非咁易就買到，而政府嘅底底口罩就推出了！起初又吹噓「高科技、可重用」，之但係完全不是那一回事，一來不防疫，不能在醫院使用，二來邊鬼個咁得閒清洗完又等佢乾咗再重用？何況不少市民擔心洗後防疫力是否會大減，又是否會鬆弛，包唔實即係有罅，點防毒菌吖？而林鄭6月中戴着銅芯口罩出席記者會時，兩度露出鼻孔，佢自己都話「麻麻哋」！難怪市民都棄用，有受訪嘅市民就話恐怕達不到防疫效果，兩個銅芯口罩就畀小朋友當玩具！呢位市民「廢罩」善用，起碼冇做大嘥鬼，認真係環保先鋒！

政府兩輪合共派出約1,078萬個銅芯口罩，呢個計劃花咗約2億元公帑，每個口罩平均費用接近20蚊。政府花咗2億公帑，贏得4粒字：勞民傷財！古人說，「政令時，則百姓一，賢良服」。政令時，即係頒布適時，底底口罩就完全不適時，庸官所謂張弛有道，全係廢噏當秘笈！老朽獻計，庸官話呢隻底底口罩，一罩多變好神奇，唔罩口，可以罩眼，遮光幫助快入睡！仲可以當床上情趣用品，遮眼行房朝氣勃，神奇過服「偉哥」啊！