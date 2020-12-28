最近報告指本港貧窮人口再創新高，2019年貧窮人口數字超過149萬，創11年新高，貧窮率達21.4%，即5名港人有1人貧窮。港府官員解釋經過當局援助介入後，貧窮人口應該是64萬。不爭論到底香港有多少窮人，但總的是生活艱困一群，或多或少亦會獲得適量援助，未至於因貧窮構成社會危機。反觀表面極為風光的美國，最新研究發現窮人增加，同時掀起整個國家貧富懸殊的分裂和對立。

或會感到奇怪，美國這個先進國家，貨幣影響全球經濟，主導增減進口貨品關稅，消費力高強的社會，為何會有貧窮問題導致社會不安？這就是表面風光社會內部「陰乾」的好例子。

芝加哥和聖母大學團隊統計，今年6月至今近800萬美國人墮貧困人口群，統計局數據顯示超過2,700萬美國成年人家庭，過去7天有時或者經常吃不飽。疫情長期威脅，裁員潮起，近周有88.5萬美國人首次申請失業救濟，大財團如可口可樂、迪士尼、3M都有裁員計劃。有近總人口的9.1%即1,300萬人未能繳納房租和按揭，斷供房揭極可能要流落街頭。經濟專家警告，美國同時暴現財富和價值觀鴻溝，政府負巨額債務，將出現嚴重經濟低迷及社會衝突。可是現時某些經濟領域更是火爆，房地產向好，科技集團上市變成印鈔機，股價衝上歷史高點，剛好是一個貧富大對比。

貧窮社會病態需用藥治療，但白宮與國會間拖延或掣肘新一輪聯邦紓困計劃，拖多一日就再增貧困家庭。美國候任總統拜登的新團隊實有需要果斷行動解決貧富不均及債務高企等問題。治療貧富懸殊傷口，最迅速當然是向富有者及大企業加稅，騰出資源先保住窮人生活，再投資醫療衞生、基礎設施及教育。減輕窮人醫療開支並穩定生活，注入教育資源的同時，期待提升質素，使窮困家庭成員受教育後獲得新發展而不做「窮二代」。