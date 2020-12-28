日前，兩位中紀委副書記同時履任新職：李書磊任中央黨校常務副校長，主持日常工作，是實際上的「一把手」；陳小江任中央統戰部副部長、國家民族事務委員會主任，均屬執掌一方，堪稱重用。

李書磊本身即起家黨校，曾經在黨校工作了30年，2014年由中央黨校外放福建省委常委、宣傳部長，後歷任北京市委常委兼紀委書記、中央紀委副書記，十九大後兼任中央追逃追贓辦主任，負責海外「獵狐」重任，歷經重要崗位歷練。今次回歸老東家，角色進一步吃重。在全面加強黨中央集中統一領導的新時代，黨校權威愈加凸顯。2018年黨政機構改革兼併了政府系統的國家行政學院，提升了決策智庫與幹部「黃埔」成色。民族工作由於今年爆出內蒙古統編教材事件，由中紀委副書記陳小江調掌，則暗含整頓之意。

李、陳同步履新主官，是這些年紀委不斷擴權、抬升地位的直接體現。隨着監督全覆蓋，紀委強勢崛起，影響力空前，將所有黨政部委、省市、社團、央企、金融機構、大學乃至民主黨派，都納入監督範疇。按機構排名，在內地所有正部級官員職務班次順序中，中紀委副書記居於首位，位於中辦常務副主任及組、宣、統戰等部常務副部長之前。

在上一屆中紀委之時，就已經成為部長搖籃。例如，2016年11月，中紀委副書記陳文清調任國家安全部長，並兼任中央國家安全委員會辦公室常務副主任；副書記黃樹賢任民政部長，受命整頓前部長李立國、副部長竇玉沛等人遺留下的腐敗窩案。當年12月，中紀委副書記楊曉渡擔任監察部長，十九大躋身政治局委員、書記處書記，並成為國家監察委員會首任主任；2017年，副書記張軍任司法部長，十九大後再晉升最高人民檢察院檢察長。短短幾個月，4位中紀委副書記會師國務院，創下了前所未有的局面。

此外，另一位中紀委副書記李玉賦調任全國總工會第一書記。兩位中紀委常委，黃曉薇外放山西省委副書記、政協主席，後內調回京擔任全國婦聯第一書記；姚增科外放江西省委副書記、政協主席。這算是對他們打虎反腐的政治酬庸，亦是為紀檢隊伍鼓舞士氣。

今年，中紀委再迎來一個輸出高官的小高峰。在李、陳之前，中紀委常委侯凱已經在6月底出任國家審計署審計長、中央審計委員會辦公室主任。他與李書磊類似，屬於回歸老本行，且曾外調上海紀委書記，經過政治高地錘煉。

為體現紀檢監察的獨立性，幾人在外調黨政部門首長之後，已同步免去國家監察委員會副主任、委員職務。而他們的中紀委常委、副書記職務，亦將由中央批准免去。在實際工作中，中紀委副書記、常委可直接由中央免職；但要增補新人，則必須經過中紀委全會選舉。故此，明年1月下旬舉行的十九屆中紀委五次全會，將涉及人事事項。這亦是二十大前換屆預熱的組成部分。