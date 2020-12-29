世界視線：撒哈拉動盪不安　難民潮湧地中海

地中海近日又發生偷渡船沉沒慘案，船上45人暫時只有5人獲救。值得留意的是，此次遇難者清一色來自撒哈拉以南、俗稱「黑非洲」的貧困地區，為歐盟拉響了警號：新冠肺炎疫情打擊全球經濟和食物供應鏈，如果非洲廣泛地區持續陷入饑荒和政治動盪，將催生大批難民，而他們最容易出逃的路線，就是從撒哈拉以北的突尼斯、利比亞等國登船，經地中海偷渡至歐洲。

根據聯合國難民署的數據，今年頭4個月從突尼斯到歐洲的非法入境人數就增加了150%。突尼斯內政部稱，今年頭9個月共截獲8,000多名企圖穿越地中海的偷渡者。然而更嚴重的狀況可能還在後面，因為撒哈拉以南的多個國家均陷入饑荒，例如在南蘇丹，人道組織警告至少100萬名兒童處於飢餓邊緣，而且預料明年上半年還會進一步惡化。

在非洲更南端的津巴布韋，近760萬國民即全國一半人口今年墮入貧窮。世界糧食計劃署警告，未來數月該國將有100萬人面臨饑荒。最令人擔憂的警號來自埃塞俄比亞，該國緊鄰蘇丹，人口超過一億，過去20年是非洲經濟發展最迅速的國家，2017年的GDP增長率達到10.2%。不幸的是，該國近來重燃內戰，每天有4,000名難民湧入蘇丹。

全球發達國家目前忙於招架新冠疫情，眼見非洲被動盪和饑荒籠罩，卻也無暇他顧。大批難民無法自救，便可能孤注一擲投奔怒海。自從中東在2011年爆發阿拉伯之春後，歐盟便面對一波比一波嚴重的難民潮，直接導致了聯盟內部的分裂和英國脫歐。在疫情打擊下歐盟本已千瘡百孔，如此時再承受大規模難民潮，自然引起聯盟內部的焦慮。

歐盟內部已有意見認為，與其被動防守，倒不如主動參與鞏固撒哈拉地區的安全與穩定。歐盟將於明年檢討其地中海南部戰略，由於近來發生連串回教極端主義仇殺事件，激化了歐陸的排外情緒，預料有關戰略將集中於保安及反恐。然而雙方只有一海之隔，如果非洲持續動盪，難民問題就不會得到根本解決。