正論：污水播毒鼠患烈　三疫夾擊難避劫

有人說，時間是最好良方，多大的困難，都會隨着時日流逝而減退，可惜這句話在特區疫情沒有應驗，抗疫差不多一年，一波未平一波又起，從來沒有平息，而且愈演愈烈，愈揭愈驚人，日前驚爆聯合醫院懷疑空氣傳播，昨日又在屋邨的污水樣本發現有新冠肺炎病毒，簡直是無孔不入，草木皆兵。再加上長期鼠患以及冬季流感，三疫夾擊，一場浩劫恐怕難以避免。

屋邨疫潮響起警號，黃大仙彩雲邨明麗樓出現多宗確診個案，住戶需要撤離，港大團隊在明麗樓的終端沙井污水特定收集點中，抽取樣本化驗，又在相鄰的啟輝樓與豐澤樓抽取污水樣本，發現5日4個豐澤樓樣本染有新冠病毒，但奇怪大廈本身卻未有出現確診個案，換句話說，極有可能是受到隱形患者排泄物污染，政府決定對該廈住客及訪客發出強制檢測公告。若非港大團隊測試結果有異，政府也不會對「零確診」的豐澤樓強檢，遲早又會變成疫廈，證明防疫漏洞的確數之不盡。專家憂慮除了污水會經過渠管，空氣都可以傳播病毒，敦促政府盡快檢視鄰近大廈的污水渠。

今次第4波疫情爆發以來，先後有多所公屋或居屋揭發有疫廈，當中葵盛西邨8座、馬鞍山錦蕙閣及九龍灣麗晶花園6座更出現多個單位住戶確診。政府反應緩慢，葵盛西邨爆疫10多日才強制檢測，而聯合醫院群組的超級傳播者更是麗晶花園居民，把病毒由社區傳入醫院。由於入院時可能處於潛伏期，未能夠驗出病毒，未有隔離，其他病人及醫護便會受到感染，公立醫院若被攻陷，整個抗疫機制便會崩潰。今年2月青衣長康邨康美樓爆疫，引起大廈糞渠或U型喉管播毒之慮，需要整座撤離，當局顯然沒有吸取教訓，未有在屋邨加強防疫措施，還有幾天就到新一年，接二連三有屋邨中招，公屋居民要在惶恐中度新年，那有心情慶祝！

由年頭到年尾，除了新冠肺炎病毒掃不盡，還有捉不完的老鼠。今年是庚子鼠年，名副其實老鼠當道。本港鼠患持續多年，政府「做騷多過做實事」，早前街市老鼠圍噬豬殼，照片震驚全球，街市停業大掃除，復市之後卻發現老鼠依然出沒，衞生沒有改善。

昨日凌晨，本報記者在旺角一帶地舖及街道巡視，又發現廣東道與南頭街交界的街市有10多隻老鼠在開「年尾派對」，而在旺角街市靠近深圳街一列排檔，老鼠肆虐情況亦不遑多讓，甚至視「天敵」貓隻如無物。老鼠惡過人，扭轉過街老鼠被喊打喊殺的形象，政府處處縱容放生「應記一功」。

特區鼠患愈演愈烈，而且聞名國際，淪為大鼠戊肝全球首發地區，而且佔超過九成個案。老鼠除了散播多種病毒細菌之外，亦不排除可以傳染新冠肺炎病毒。之前有貓狗帶有新冠病毒，政府捕捉老鼠之後銷毀，沒有做相關測試。相信若有捉老鼠來檢測病毒，隨時結果會震驚全城。坑渠老鼠出沒污水之中，容易沾染病毒，之後再闖入民居或食肆商戶，污染食物，直接或間接傳播病毒。由於其體積細小，捐窿捐罅殺傷力可以很驚人，隨時成為超級播毒者，而且來沒蹤、去無影，沒有識認，可以捉所有老鼠去隔離營嗎？

無能政府捉老鼠，其實也不輕易，又外判又斥資購新設施，甚麼「夜視攝錄機」及「熱能影像攝錄機」，又更換鼠餌，但都是失敗作，而且費用高昂，食環署平均每年動用1.5億元滅鼠2至4萬隻，每隻的成本超過4,000元，開支不斷增加，但鼠患指數卻不跌反升，去年更創下10年新高。本報曾介紹多種簡單快捷便宜滅鼠方法，成本低至數十元不等，政府卻未有參考。就算找中外鼠王來港治鼠，也不用花費每年億元吧？滅鼠不力，倒錢落海，如果裁掉失職廢官，足夠滅很多老鼠了！

鼠患始於人禍，官場碩鼠充斥，「烏鼠鼠」有破壞無建設，整個鼠年累市民受苦。由春天受難到冬季，本報多次提醒政府入冬後三疫夾擊，希望預早防範，可惜無能政府忠言逆耳，疫情一發不可收拾，眼下多間公立醫院內科病床佔用率超過100%，醫療體系根本不能應付三疫夾擊浩劫，恐怕過得了鼠年，亦過不了牛年。