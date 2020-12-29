神州觀察：網絡誹謗害無辜　從嚴追責儆效尤

網絡年代，虛假訊息之氾濫，謠言傳播之便捷，隨時會給民眾生活帶來困擾以及傷害，若是有人無視法紀，或只為圖一時之快，利用網絡造謠誹謗、中傷他人，乃至令對方造成某些無法挽回的損失，必須從嚴追責懲處，以儆效尤。

浙江杭州一名女子早前在屋苑樓下便利店取包裹，竟遭店主偷拍，隨後夥同友人分飾女子和速遞員身份，捏造曖昧聊天內容，再配以偷拍片段上傳網絡，將其宣傳成勾引速遞員的偷情蕩婦，以致假訊息廣傳，令該女子身敗名裂，丟失工作及患上抑鬱症，苦不堪言。惟兩名造謠者被抓後竟稱是在「開玩笑」，根本沒當回事；而當地警方似亦不太重視此案，初時只按一般治安條例將二人行政拘留9日，日前經受害女子極力申訴及輿論發酵下，方決定以誹謗罪立案偵查。

首先需要指出的是，像這種將造謠誹謗他人當兒戲的做法與想法，可說既無知又可怕，至少此舉已遠遠脫離了一般社會認知，及作為一名成年人應該具備的基本行事分辨力、是非善惡判斷標準；只能說，多年的社會教育是白費了，個人道德及法治意識更無從談起。至於當地警方對待該類問題的懲處標準，亦是叫人不敢恭維，只怕以一般民眾的理解，也能看出相關行政處罰不足以抵銷事件造成的後果，這種從輕發落的做法，勢會令更多不法者有恃無恐，繼續有樣學樣，甚至做出更為過激的同類違法犯罪行為。

此事同時亦帶出了網絡暴力、民眾私隱訊息保護等複雜社會問題，譬如近期發生在一名四川成都女子、被指是疫情密集傳播者身上的遭遇，就很值得各界警惕，各種肆意人身攻擊、不負責任的歧視謾罵同樣緣於其身份訊息遭非法曝光，當局亦只按違反治安條例對洩密者作行政處罰；只是所洩訊息傳播源頭又在哪裏，當中是否牽涉到某些平台或機構人員的失職疏忽，更有必要弄清楚。而事件中一眾網民想當然的胡亂猜測，「人肉搜索」女事主，罔顧法律及道德約束的種種瘋狂舉動，亦再度讓人見識到了網絡公審的盲目性和殺傷力。

早前一宗因泳池糾紛導致四川德陽一位女醫生自殺身亡的悲劇，可算是網絡暴力事件中較有代表性例子；此事的可怕之處在於，網上有人就是存心想把事情搞大，各種扭曲真相、蓄意人肉搜索、抹黑攻擊招數全都用上，並通過「百度貼吧」等網絡平台將謠言散播開去；待到逼死女醫生後，又有人轉而攻擊事件中的另一方，以致演變成網民之間的互相指斥謾罵，全無是非對錯之分。這種無知無畏之舉更累及貓狗寵物，事緣疫情氾濫期間有人造謠稱貓狗會傳播病毒，以致引發虐殺風潮，實在荒唐。