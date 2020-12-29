功夫茶：官媒開聲冇料到　外國護奸夠落力

叛國亂港禍首漢奸黎，一身係罪更是觸犯國安大法嘅欽犯，兩次喺裁判法院被拒保釋後，被羈押僅20日旋即獲高院原訟庭國安法指定法官批准保釋，香港律政界無不嘩然，連外媒都感到不可思議，認為北京不太可能接受法院嘅裁決。

嗱！人間奇事知多少？歷史往往好弔詭，功夫茶但知好似漢奸黎呢啲咁嘅朝廷欽犯，有乜理由咁輕易就畀佢保釋過快樂聖誕吖？自保釋後，「第一漢奸樓」夜夜派對，碰杯不停，高興到好似黎氏父子同登科，開心到「應作襄王春夢去」！

阿哥，回歸23年，漢奸黎反中亂港永遠走在第一線，與外部勢力關係密切，淨係嗰位現正被通緝嘅Mark Simon，呢位有海軍情報局背景嘅洋鬼子，被踢爆幫漢奸黎處理黑金捐款，由佢引薦漢奸黎漸攀上美國政壇，此後漢奸黎有恃無恐，變本加厲多次跑去美國覲見白宮洋主子，搖着尾揚言「為美國而戰」，甚至大言炎炎要「拉國家領導人下馬」！如此狂妄嘴臉，放喺古時任何一個朝代，不誅九族，都肯定係謀反死罪！依家違反國安大法，大漢奸得以保釋，官媒亦不過表示「對香港法治傷害太深」！頂多再反問一句「香港法院是不是管轄有困難」？

唉！漢奸黎自回歸以來，反中亂港、勾結外國勢力，橫行咗23年，毛髮冇掉過一條！依家一羈押又打針冇咁快保釋出嚟過快樂聖誕，官媒詰問軟弱無力到滴濕鞋！相對於西方政要為漢奸「鳴冤叫屈」促放人就聲聲入耳、句句鏗鏘！特朗普曾兩度點名明確支持佢，仲盛讚佢係「勇敢的人」；美國副總統彭斯亦喺推特上載去年7月喺白宮接見黎嘅相；至於美國國務卿蓬佩奧更一再為漢奸黎塗脂抹粉，肉麻到指佢「希望港人能過好日子嘅愛國人士」！至於英國外相藍韜文亦出聲保漢奸黎！

大家都睇到啦！西方政要為漢奸黎叫屈可謂聲嘶力竭，肉緊到好似漢奸黎係佢哋嘅「心肝寶貝」！反而北京對叛國禍港嘅大漢奸就溫柔得多，好鬼勉強虛晃兩招，不痛不癢，特區高官更加個個好似食咗啞藥咁，功夫茶都真係好懷疑，特區政府連老鼠都管唔掂，難怪任由大漢奸縱橫馳騁作惡多端咁多年咯！

呢，抗戰勝利後，蔣介石話中國特別多漢奸，其實早喺抗戰之前，南京政府便奸影重重，好多「灰色人物」；抗戰後大舉肅奸，之不過，當年啲漢奸都仲有幾分知恥心，永遠低頭不敢望人，而民間亦多正義聲，好似汪精衞中槍傷，曾求救當時名醫「劉一帖」，劉不但不開藥，並於藥瓶留下字條「老夫藥一帖，宜人不宜狗」！時移世易，在香港做大漢奸，還是幸福滿瀉！功夫茶不禁懷疑：國安大法還是一道靈符嗎？