新冠病毒變種，對全球來說是壞事，對中國來說則憂喜參半。

歐美各國原本已經應付失策，面對變種病毒，現行的政策措施已不足夠。除非像美國總統特朗普那樣的無良政客，否則的話，政府取向必然趨向極嚴厲。日本鎖國已見作為一國領導者，在民主政治與民眾監督下，不能不寧枉莫縱，採取緊急方法，希望抑止新冠疫情進一步惡化。歐洲乃至英國也一改寬鬆政策。

美國在拜登履新後，當然會全面改變特朗普的不作為，嚴控疫情，以此作為上任立威之舉。加以疫苗普及，歐美發達國家當可控制疫情，可是卻要防疫病在發展中國家惡化，南非病毒變種便足以示警，對歐美國家疫情的威脅，不會因本地受控而可以鬆懈。

而嚴厲抑制疫情必然加強封鎖限制，經濟民生不會在短期內恢復，各國互防仍會嚴格，並要防從發展中國家輸入變種病毒。國際經貿交往、旅遊會持續受到限制，疫病之前的國家分工不易恢復，整體國際經濟相信會較長期地陷入衰退。

發達國家要長期放寬銀根，刺激經濟，但眾多的結構因素阻礙，復甦艱難，即連股市泡沫亦未必可以持續。發展中國家在疫病與經濟的雙重打擊下，復甦更不易，而且會出現金融、政治以至社會危機，把疫前的平穩發展破壞，靠自力沒法扭轉劣勢，發達國家與國際機構自顧不暇，援助屬杯水車薪，難以解困。

整個世界在疫後艱難地掙扎求存，經濟災難會引發政治衝突，美國亦會趁機搗亂，打擊中國等與它有競爭的國家，和劫掠別國的資源財富。拜登替代特朗普並不可能改變美國為挽救霸權沒落所作的極端行動，顏色革命和局部戰爭仍將層出不窮，更多了不宣而戰，沒有特朗普的事先張揚。

中國之喜，是因為防治新冠肺炎疫情成功，中國成為全球經濟民生恢復正常的差不多唯一樂土，且在全球受災期內擴大出口，提升對國際市場的滲透和深耕；壓抑進口成本，爭取更大的外貿順差和出口利潤。也與此同時，鞏固本國的政經社會，凸顯中國制度與政策的優勢。

但中國在疫病中崛起，必然招致美國及其代表的白人種族主義的仇視，國際外交將會更受阻撓衝擊，美國等也會在中國國內製造動亂，台海形勢將變得惡劣。中國在外的發展會舉步維艱，不能再走原來依賴美國體制的方法。不然，新冷戰會逼中國走上蘇聯老路，容易為美國等顛覆。面對疫後中國競爭力的優勢，歐美的欺壓，中國需要新的理念、新的發展道路，這將要辛勞開拓。