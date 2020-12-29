回歸23年，「港人治港」的表現是，港人無能力治港。這裏所說的「港人」，包括所有「港人」黨派、陣營、持不同立場者，包括「藍絲」、「黃絲」，包括反對派、建制派，包括「沉默的大多數」，也就是說700萬港人，無論是甚麼樣的人「治港」，是打掉對手上台還是「組合」執政，無論是中央精挑細選還是「選票選出」，都沒有能力治理好香港。所謂「港人治港」根本是一件幹不好的事情，誤盡蒼生，讓香港蹉跎歲月，讓國家背上包袱，面對一個不知如何收拾的爛攤子。

上個世紀80年代北京提出收回香港，實施「一國兩制、港人治港、高度自治」時，是充滿信心的，而香港許多人是不看好的。北京的信心出自對「港人」的並不了解，港人的不看好則出自對北京的懷疑，認為北京不可能真正「港人治港」，一定會「干預香港」。北京非常理解這樣的懷疑，掏心捧肺地要消除懷疑。

而港人在反對派挑唆、煽惑、抹黑下就是不信，而且一次次挑戰國家底線觀其反應，以「印證」自己的「懷疑」。當北京不得不有反應了，不允許胡鬧了，他們就十分得意的宣稱自己的懷疑多有道理，加大「抗爭」北京的「干預」，他們認為這才是真正的「港人治港」。請注意，在這個過程中，他們不斷推動「去中國化」，尤其在「港人的身份認同」上「去中國化」，不認自己是中國人。他們把「港人治港」變質變味，他們要追求的已不是「一國兩制」下的「港人治港」。

北京現在已經看清這點，知道這樣的「港人治港」不能再胡鬧下去。但是，北京似乎還是沒有看清「港人」的無能，沒有看清由於歷史和現實的種種原因，港人實際上根本不具備中央所期望的管治能力。這當然不是港人的錯。誰讓港人百多年來只是「經濟動物」呢？誰讓港人百多年來已被英夷管治得只相信西方月亮就是圓，以洋奴心態接手香港呢？

23年過去，這些港人「實踐」出了半點兒管治真本領嗎？而他們的心思都用在了甚麼地方呢？