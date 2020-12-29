時代在進步，社會在發展，世界已進入5G時代，智能化革命除了推動社會生產力再次躍升，也將大大改變人們的生活。在這方面，中國內地顯然已走在世界前面，5G與工業、交通、醫療、教育、能源等傳統行業深度融合，給社會和經濟發展帶來全新變革。反觀香港波瀾不興，時間好像停留在上世紀，智能城市固然無從說起，連推動電子支付也舉步維艱。

香港的八達通系統是上世紀90年代的產物，即使這種非接觸式電子貨幣的核心技術並非來自香港，也曾令港人引以為傲。然而時移世易，隨着手機電子支付的興起，「老古董」八達通已相形見絀。基於防疫需要，港府早前向全港街市商戶推廣電子支付並提供資助，結果只有三成願意安裝相關系統，相對於內地電子支付普及率高逾九成，連偏遠鄉村也不例外，簡直不可同日而語。

見微知著，香港落後的不僅僅是電子支付，而是整個科技產業，甚至思想觀念也跟不上時代步伐。舉個例子，內地貨櫃碼頭多年前已陸續實現全智能化，大大提高作業效率，除了無人駕駛、自動導航、路徑優先、主動避障，首創自動導引車AGV還具備自主診斷故障、監控電量等功能。而香港貨櫃碼頭至今仍依賴大量人手操作，全智能化根本是不可想像、遙不可及的事，難怪香港貨櫃吞吐量由全球第一急速滑落到第8。

三十年河東，三十年河西，曾經是內地城市學習和模仿對象的香港，如今淪落到樣樣不如人的地步，怎不令人慨嘆。最可悲的是，許多香港人尤其是那班黃絲不願面對現實，仍以俯視和歧視的眼光看內地，甚至狂妄地認為內地不能沒有香港。殊不知香港的地位和影響力愈來愈微不足道，經濟總量早已不如深圳，科技產業更是瞠乎其後，港人憑甚麼自高自大？黃絲們揚言要搞黃色經濟圈，到底搞出了甚麼名堂？無知不可怕，可怕的是無知而不自知。