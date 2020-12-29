本港司法改革之聲不絕，矛頭直指保釋制度。黎智英涉案纍纍，又有潛逃風險，本來被拒絕保釋，但竟獲原訟庭國安法指定法官批准保釋，條件包括現金1,000萬元，以及3名人士作出人事擔保各10萬元。這3名擔保人與黎智英的關係千絲萬縷，尤以何俊仁最密切。何曾任民主黨主席，亦被官媒指為「叛國禍港四人幫」成員之一，黎是這個「四人幫」之首，更是民主黨幕後金主，黎、何根本就是同路人。

何俊仁本身亦是反對派旗手之一，多次煽動示威，甚至涉嫌協助黎要求外國制裁中港，自身都可能涉嫌違反國安法，在這種案件竟然有資格做擔保人？另一擔保人陳沛敏是黎旗下《蘋果日報》副社長，黎是她老闆，當然要救主子。第3位擔保人是浸會大學客席教授吳明德，曾公開討論制裁行動，並與黎智英及何俊仁一同出席網台節目，內容部分涉及鼓吹群眾上街遊行。

沆瀣一氣，這3名擔保人的獨立性明顯備受質疑，各界質疑法院的決定違反公義。保釋制度千瘡百孔，阿豬阿狗有名有姓都可以擔保一個嫌疑犯，就算普通市民借錢給人，也要看看擔保人的身份吧，堂堂法庭，更加應該要求嚴格，就算不查家宅，也要申報利益，禁止有利益衝突的人去擔保被告。難道法院前面的正義女神蒙着眼，法院裏面的「正義使者」也是閉上雙眼嗎？諷刺地正義女神蒙眼是象徵中立，這個概念有多少在現時的司法制度內體現？抑或是淪為裝飾品，與假髮一樣，是殖民地留下來的紀念品？

自由是無價的，其實1,000萬元現金可以免去牢獄之苦，十分划算，黎智英多年來捐給反對派的金額，當不止此數，而壹傳媒最近股價經常出現異動，一上一落以千萬元計，這筆款項並不足以把黎智英留低，用作保釋條件，實在難以服眾，惹來批評也是可以理解。