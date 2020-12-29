特區政府敲定購入的新冠肺炎疫苗，分別有科興公司研發和生產的國產滅活疫苗、復星代理由德國BioNTech研發的核酸疫苗，以及阿斯利康和牛津大學合作研發的病毒載體疫苗，分別屬於3個不同技術平台，產地有別，應該可以滿足到不同市民的要求。

市民對新冠疫苗的反應其實很極端，有人會無條件支持，最好能盡快接種，希望有助及早抗疫；也有人心存觀望，先看到別人接種後沒有太多不良反應才決定跟隨；也有堅拒接種的死硬派，各國情況都是如此。香港則多了一類盲目反中派的市民和充滿偏見的醫護，他們擺明一定不接受中國研發和生產的疫苗，即是拒絕最先抵港的科興產品，至於復星代理的是否接受未見說得清楚，看來只有來貨最遲的阿斯利康才令他們放心。

看世界各國的市民反應都差不多，大家都對疫苗有不同程度的保留，原因是新冠肺炎疫情來得太突然，沒有哪個國家的政府及早做好準備，都是突發式應對，頻頻出錯，令部分市民失卻信心。連世界第一大國的美國也出現重大失誤，總統特朗普信口開河，國民又怎會毫無保留相信政府有能力處理疫情？當市民失去對政府的信心時，難免增加對政府政策的懷疑。無論哪個國家的政府，對付新冠疫情不外兩道板斧，一是要求國民加強社交隔離，減少傳播機會；一是寄望疫苗及早研發應用，產生群體免疫效應。如果有市民像美國般根本不信疫症入侵，堅持照舊生活，不戴口罩，抗拒社交隔離，要求他們接受接種疫苗防疫肯定更加困難。

說真話，現今市面上開始供應的疫苗，無論哪個國家哪家藥廠的產品，都是一年不足倉卒研發出來，其性能、有效性和副作用肯定試驗不足，全靠各國政府特別批核才能推出。現時BioNTech輝瑞疫苗已在英國和美國開始接種，傳媒報道意料之外的副作用時有發生，不少當地醫護都表明有所保留。對普通市民來說，這種態度可能會引致有更多人心存觀望。有說法是全部疫苗其實都是試驗時間不足，起碼3年後才能放心使用，問題是新冠疫情迫在眉睫，各國的經濟都因此受到重創，急於恢復，不可能等3年了。

今次各國政府在傳播消息問題上遭遇突發性挑戰，過去政府的宣傳見效，因為傳統傳媒比較容易掌控，現今世界已進入互聯網時代，社交媒體較具自發性，一方面有助訊息傳播，另一方面也無法控制假消息散布，容易被一些別有用心的群組所利用，令消息傳播隨時失控。特區政府應成立特別隊伍，在互聯網上專門作針對性反宣傳，避免市民被虛假消息誤導。