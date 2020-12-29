全民強制檢測在內地已證實行得通，多個省市的疫情早已清零，當然病毒多變狡猾，百密始終會有一疏，近日北京順義區出現確診病例，全區進入戰時狀態，地方政府準備再大規模全民檢測。

新冠肺炎病毒是全新病毒，疫苗也是初面世，距離全面殲滅仍有漫漫長路，要控疫便只能像內地「應檢盡檢」，早發現，早隔離，早醫治，沒有捷徑，沒有僥倖。若心存僥倖，像英美實行「群體免疫」，代價巨大，英國政府亦已用行動告訴世人群體免疫行不通，否則倫敦也不用封城，歐洲多國也不用視英國為疫國，斷絕交通往來。

中國因為實行舉國體制，政府說一不二，市民只能跟從，故疫情能及早受控。這些措施在疫情初期被西方國家狂轟為不民主、不人道、無人權，但直到他們自己死傷枕藉，再也不能無視中國式抗疫有可取之處，抨擊聲音亦平靜下來。反倒同屬一國之下的香港特區，至今仍有一幫人冥頑不靈，認定中國抗疫成功只是假新聞，堅持以「武漢肺炎」稱呼之。就連政府高官及顧問專家，骨子裏也是同一調兒，對國家充滿不信任和不屑。君不見，繼許樹昌斷言內地的全民強制檢測在香港行不通後，袁國勇也是同一口徑，表面上說不反對全民強制檢測，但又認為無其他配套配合，效果成疑。

何謂其他配套？最重要是禁足令，至於袁教授所說的「邊境仍有漏洞或者冷藏貨物、食物帶有病毒」，這些漏洞要修補只是事在人為，內地加強抽驗冷凍食物，便成功堵截病毒流入社區。至於邊境中門大開，當然是港府責任最大，惟現在實施的入境者須到指定酒店強制隔離，內地早就實施，港府不過照搬。如果內地防疫經驗如某些人所說的一無是處，那麼，到指定酒店隔離為何在事隔多月後始終都要實行？真希望部分港人放下有色眼鏡，不要萬事唯英美是尚，這樣香港才有救。