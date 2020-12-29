剛過去的周末，一度盛傳人大常委會會有新決議，取消部分香港反對派區議員的資格。但傳言終究沒有成為事實，人大常委會在對港政策上，並無新猷。不過，還是那句老話，空穴來風，未必無因，今次中央虛晃一拳，意在警告，但也是告訴你，這一招隨時可以打實，你得時時小心在意。

不到非不得已的時候，阿爺還是不想取消「一國兩制」，非但不想取消，而且似乎挺尊重兩制。去年是中華人民共和國成立70周年，在國家勳章及國家榮譽稱號頒授典禮上，香港首任特首獲頒「一國兩制傑出貢獻者」的榮譽，在眾多得獎人之中，他幾乎是唯一獲得榮寵，讓國家主席挽着手臂拍照的人。

大國政治與帝王心術從來不簡單，每一舉動都可能寓有深意。該典禮在去年9月舉行，時值香港反修例風波，黑暴橫行，有傳中央會派遣武警或解放軍在港平亂，但阿爺偏在此時高調抬舉「一國兩制」的地位，說不定是發出信號，他們不會輕易放棄兩制。

但是重視兩制，不代表可以讓反對派橫行，阿爺是寬猛相濟，一方面拔劍在手，一方面鼓勵你依法依序而行，只要不逾越界線，香港式民主仍然是可以繼續下去。

反修例風波之後，中央原不打算對反對派立法會議員趕盡殺絕，但是泛民主派不識趣，京港政府撤回《逃犯條例》修訂案之後，仍然不依不饒，繼續搗亂議會。阿爺不得已，才出手取消了幾位反對派立法會議員的資格，原意旨在殺一儆百。至於區議會內的泛民主派議員，北京如何對待，乃取決於他們如何自處，若非必要，阿爺不會施予殺着，以保存「一國兩制」的完整性。不過，反對派素來做事不知進退，他們區議會的議席最終能否保住，至今猶是難說。