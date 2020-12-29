南宋偏安，國家弱雞到極點，史家評其社會現象為「民窮、兵弱、財匱、士大夫無恥」。阿哥，積弱成咁，唔亡國有天理嗎？老朽忽然諗起今天香港一樣積弱，社會亂象叢生，連老鼠都管唔掂，食環署滅鼠無能，年頭捉到年尾，老鼠依然橫行無忌活力四射，街市游走開派對！老朽認為香港社會現象係「官富、民窮、亂揈、管治班子無能」。亂揈，係指首兩期「保就業」計劃對一些喺疫情下冇受影響嘅企業都豪派津貼！

其實，管治班子無能，一罩之亂派，已盡見矣！除了無能，依老朽看，仲有無信！古人說，自古皆有死，民無信不立。然而，呢個政府施政，最鍾意吹水，往往就係講咗當做咗，大如房屋政策如是，小至兩元乘車優惠也如是！嗱！智商爆棚嘅勞福局局長羅致光日前發表網誌，講咗一大輪耶穌，跟住就話新一年同勞福局、社署、勞工處以及職學處同事們會全力以赴，跟進多項有長遠裨益嘅工作，包括取消強積金對沖嘅立法草擬；擴闊及優化兩元交通優惠；逐步增加法定假日日數嘅立法工作。嘩，「神童局長」睇落成個聖誕老人咁款，為基層及打工仔、銀髮族謀福利不遺餘力喎！之不過睇真啲，原來係空心老倌！

羅致光講就天下無敵，做就有心無力！佢早前大言炎炎話會維持今年底向立法會提交取消強積金對沖嘅修訂法例，時間表未有改變；之不過，勞工處承認，取消強積金對沖安排涉及唔同嘅政策範疇同複雜事宜，隨着立法會延任一年，計劃向下屆立法會提交取消強積金對沖修訂條例草案，意味最快都要明年10月才提交！至於增加法定假日，睇怕淪為煲冇米粥嘅機會大於一切！

而兩蚊乘車優惠門檻下調至60歲，原本就話目標係明年底前實施，但羅致光一再改口，根本冇可能如期完成！名不正則言不順，佢似「狼來了局長」多啲喎！