美國白宮下月換新主人幾成定局，特朗普就總統選舉有大量舞弊及不公平的指控，在司法程序全遭否決，參、眾兩院下月6日的聯席會議將認證選舉人投票是否有效，兩院議員均有權否決，只要有議員提出質疑，就能啟動表決程序，已有共和黨籍參議員、眾議員表明會在聯席會議提出反對。參議院多數黨領袖麥康奈爾敦促共和黨人不要發動挑戰，稱這會帶給該黨不良的輿論，相信當日的反對挑戰會和平告終，拜登及賀錦麗將順利入主白宮。

民主黨從共和黨手上取得美國未來4年的執政權，要施政暢順，民主黨政府必須取得參、眾兩院的控制權，才不致令施政受拖延或打折扣。現時民主黨控制了眾議院，參議院的共和黨及民主黨籍議員是50比48，餘下來就是喬治亞州的補選以決定兩個議席誰屬，若民主黨全取就令參議院兩黨人數成50比50，加上作為參議院議長的副總統賀錦麗關鍵一票，即是民主黨可控制參眾兩院。

喬治亞州補選，已有逾百萬選民申請郵寄選票，該批選票中多數是民主黨的支持者。不過，共和黨勢力未因特朗普以選舉舞弊提司法上訴失敗而有所轉變，更期待在這次補選翻身，只要共和黨取得其中一個議席，拜登政府未來施政就會障礙重重。然而，這大半個月以來，不少人為保住共和黨的支持度，不希望在大選後再搞大小動作損害美國傳統，公開呼籲共和黨人不要在這場「腐敗」的選舉中投票，包括知名律師伍德、特朗普前律師團隊成員鮑威爾等。

雖然共和黨似乎形勢不利，但民主黨未必能把選票據為己有，因為根據民主黨過去的經驗，每每是補選投票較大選「不踴躍」，亦會受現時民主黨領先的民調影響。既然拜登在上月的大選中造出佳績，為了未來施政穩定，務必要奪取喬州餘下的兩個參議院議席。