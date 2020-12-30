功夫茶：保育滅鼠冇瓣得　文物亂拆真混吉

呢個政府真係廢到無倫，日日頭岳岳，四圍度，都唔知搞啲乜冬冬芫荽葱？難怪民望長期插水，怪只怪庸官執政冇瓣掂！防疫抗疫自以為是，結果抗疫漏洞處處，你睇隔一條橋嘅澳門，抗疫做到滴水不漏，只一招「學足內地」，咁就掂過碌蔗，點似香港失失慌，年頭抗到年尾，依然一褲都係！

仲有吖！滅鼠又係年頭滅到年尾，愈滅愈有！日前，本報記者喺旺角一帶地舖及街道巡視，又發現群鼠賀完聖誕睇怕會更嘻嘩迎接元旦！政府抗疫無能、滅鼠無方、假難民尾大不掉解決冇法、藏污納垢嘅樓上吧掃極都有！阿哥，究竟一眾庸官廢柴，除咗識出糧仲識做乜呢？除咗識得廢噏當秘笈仲有乜嘢係得？

呢！政府成日都話注重保育，查實又係烏啄啄，任人將！深水埗主教山配水庫戰前食水減壓缸因清拆工程，引起市民關注，最終因居民抗議清拆而暫時停工！市民都知道係寶而廢官就當係草！原來呢個建於上世紀戰前時期嘅百年地下蓄水池，內裏古羅馬式石柱及紅磚砌成嘅圓拱獨一無二，市民驚訝本港仍有如此具歐陸風格嘅建築！若然就咁被庸官拆毀填平，都真係喊都冇謂！

嗱！尋日文物保育專員及水務署代表到場視察，文物保育專員指出，早喺3年前水務署曾就此諮詢古蹟辦，惟當時理解為「水缸」，是以冇跟進，認真斷估冇辛苦！保育專員認衰， 話今次事件為各部門「溝通上敏感度不足」，對此「不好意思」喎！

喂！嬰兒與洗澡水一起倒掉已經夠混帳！依家攬住老婆當大賊，專員係唔係一句「各部門溝通上敏感度不足」就可卸責？一句「不好意思」分分鐘就咁將一個古羅馬拱門建築，文物學者認為「與千多年前土耳其伊斯坦布爾王宮嘅地下儲水庫接近」嘅偉大建築一手摧毀，試問該當何罪？邊個可以賠番畀香港人？

又有環保團體批評水務署疑未有於施工前評估配水庫嘅歷史價值，令部分石柱於停工前已遭損壞！阿哥，呢啲都唔係用錢可以解決到嘅問題咯！廢官咁做嘢，求其到人嚇人，好易暈！其實，主教山配水庫早於1910年政府文件便有記錄，並且為當年「九龍重力自流供水系統計劃」10大項目之一，經地下水管與油麻地紅磚屋抽水站相連，而紅磚屋抽水站亦早被評為一級歷史建築物，有文獻記載，點可以亂嚟？

水務文物同水務史絕對有密切關係，更何況係戰前嘅文物竟可當尋常「水缸」？查證都懶。香港今日之沉淪，死於「庸官怠政」，可謂彰彰明甚！