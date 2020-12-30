神州觀察：報復社會傷害大　防不勝防仍須防

遼寧開原市日前再度發生無差別報復社會的惡性治安案件，一名男子大清早持刀血洗街頭，並導致途人7死7傷；當局於事發翌日公布大致案情，指兇徒是因兒子離世、與妻子離婚等遭遇致思想偏執，對社會產生不滿，於是當街行兇，並將之定性為「個人極端暴力犯罪案件」。只是無論原因為何，都不應成為其殘殺無辜的理由，而這種看似無從防範的個人極端行為，因其造成的社會傷害之大，防不勝防也必須設法防範。

一般而言，該類犯罪是以個人為犯罪主體，多採用刀斬、車撞、縱火、槍擊、爆炸等殘忍武力，對某些特定或不特定目標實施侵害，從而造成嚴重傷亡後果和重大社會影響，具有突發性強、目標泛化、易實施難防範等複雜特徵。行為人的動機通常被指為發洩某些所謂私憤，及想通過極端報復社會方式製造恐慌，以喚起人們的關注；另一方面，不管行為人是否具有喚起社會關注的主觀動機，但在客觀上必然會引起社會廣泛關注，及在一定程度上影響生產生活秩序，破壞社會和諧。

這類犯罪中的行為人通常又不具畏罪感，亦不怕死，如同喪失人性一般，見人就襲擊，也不管殺死殺傷多少人，直到被強行制止為止，被毀掉的無辜生命少則一兩個，多則十幾個、幾十個；有的兇徒儼如「冷血屠夫」，有的則被稱作「人渣」。為何有人報復社會？是因受了怎樣的冤屈，還是因遭受某種不公而無處申訴、討不到說法，從而導致其無路可走、生無可戀，進而產生報復社會念頭？抑或是純粹因為性格偏激，情緒易衝動，愛將個人挫折或不幸遭遇遷怒於社會？這些問題都有必要搞清楚。

總之近年各地屢現該類極端暴力犯罪事件，可說每一樁都給社會帶來震動，當局承諾要讓民眾活得有安全感、幸福感，若果讓民眾每天出門都需提心吊膽，隨時面臨奪命橫禍，顯然屬於違諾。就算政府不曾虧待他們、冤枉他們，就算兇徒當中有人天性冷血暴戾，或抱着「活膩了」想法、欲在臨死前「拉幾個墊背的」，然而無辜民眾的生命卻需得到應有的安全保障，為此至少需在社區治安及應對突發緊急事件等方面繼續提升，尤其需對中小學、幼稚園等脆弱區域加強設防。

當然，治標不如治本，若能設法讓冷血暴戾之人轉性，摒棄厭世念頭，或是讓社會多些公平與希望，少些冤屈與剝削，相信報復社會之事將會愈來愈少，民眾才能活得更安心。對於已經發生的案件，當局亦需全面剖析真相，查找原因與失誤，該追責的追責，該善後的善後，並將結果公布於眾，努力消除社會恐慌，以展現當局維護民眾安全之能力決心。