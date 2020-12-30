世界視線：確定選舉人票　彭斯進退兩難

爭議不斷的2020年美國大選，將有望於明年1月6日正式落下帷幕。當天參、眾兩院舉行全體大會，正式對各州的選舉人票進行點算；作為參議院議長的副總統彭斯，則負責確認相關結果。有報道指，彭斯近期承受來自特朗普的巨大壓力，後者指摘他在避免勝選結果被盜走方面表現懶懶閒，希望彭斯能在1月6日的全體大會上發揮作用，拒絕「有問題」州份的選舉人票結果，令特氏能連任4年。

彭斯有沒有扭轉乾坤的權力，相當值得懷疑。有憲法學者指出，副總統只是負責主持全體大會，不能控制各州選舉人團點票的結果；國會的工作不是確定選舉是否存在舞弊問題，而只是證明收到的選舉人票結果，是由各州州長簽署。而從實際操作出發，如果一個州沒有在12月第4個星期三之前，提交選舉人票，副總統便應敦促該州迅速提交，但即使是這樣，副總統也沒有被賦予拒絕任何選舉人票的權力。

退一萬步說，即使彭斯有這個權力，他也未必敢冒天下之大不韙，推翻選民在普選中的投票決定。不可不知，特朗普以逾700萬張選票的差距敗給拜登，並不是小數目，如果這真的是出於選舉舞弊「做票」，美國還怎麼好意思以「全球民主燈塔」傲視同儕；反過來說，如果選民意志被推翻，美國勢必陷入比今年夏季興起的黑人平權運動更嚴重的衝突，甚至爆發內亂。

據報道，彭斯希望在全體大會上低調行事，行禮如儀，然後出國旅行，沉潛一段時間。只可惜樹欲靜而風不止，特朗普的保守派粉絲絕不肯輕輕放過他。有保守派活躍人士透過媒體向彭斯喊話︰今後兩周的行動，將決定他是2024年總統的領跑者，還是愛國者群體中的叛徒。

眾所周知，彭斯這幾年來對特氏俯首帖耳，特氏說東他絕對不會說西，為了緊跟主子，彭斯這幾年來堅持每周出席白宮午餐會，為的就是積聚政治能量，以便日後接過特氏保守派龍頭的棒，但拒絕選舉人票茲事體大，相信不管彭斯的政治野心有多大，也不敢替特氏幹這髒活。