產評：美封殺中企財路　特朗普謀打幣戰

雖然美國總統特朗普任期已在倒數，但毫無放鬆對中國的制裁，最新是美國財政部就禁止美國人投資被認為與中國軍方有關連的一批重點股份公布指導原則，適用範圍明顯擴大。若相關措施明年正式生效，將有大量美資撤資，並打擊中企長遠接觸國際資金的渠道，人民幣國際化進程必受重創，明顯是貨幣戰套路。

正當市場聚焦中美貿易與科技戰之際，其實兩國在金融領域已頻頻過招。中國連續5個月減持美國國債，堪稱「去美元化」先鋒；美國則不斷挑釁，包括收緊在美上市中概股的財務審查、透過美國聯儲局與9國簽訂不包括人民幣的貨幣互換協議，且美國聯邦退休儲蓄投資委員會無限期推遲對部分中國公司的投資計劃。

更重要的是，今年11月美國政府將一批被指與中國軍方有關的中企列入「黑名單」，而最新公布就連在列的35家中企相關指數基金及子公司，美資都不能沾手。如是者，相關企業接觸外資的渠道將大受限制，在蝴蝶效應下，外界只會繼續揣測哪些股份會受累，以免無故觸及美國底線，相信未來一年，只會陸續有美資減持中國資產，大大考驗市場承接力。

如今美元在無限量寬、超低息及經濟衰退之下，處於下跌周期，但其儲備貨幣地位暫難撼動。原本人民幣大可乘虛而入，加快國際化，並加大開放本土金融業，以增加外資參與，並藉中美息差吸引大量資金持續流入中國債市，可特朗普怎會坐視不理，實行一貫商家的槓桿思維，只要以國安理由制裁一批重點中企，就能讓外資卻步！

為應對美元霸權，今年以來中國加快推進數碼人民幣進程，發展跨境支付系統，目的是讓海外使用人民幣交收時，能更方便和直接，不用經過由美國主導的傳統國際銀行匯款或結算體系，讓人民幣交易結算能自成一個系統，達致國際化。不過，此舉充其量只可保持內部流轉不致崩潰，不因在使用國際交易結算系統等受限時被迫癱瘓運作而已！始終數碼貨幣的安全性和私隱度問題未解決，且目前人民幣在國際支付市場和全球外匯儲備資產的佔比仍屬少數，應付美國制裁實有一定的限制，更遑論挑戰美元地位。

如今中國5G技術已被特朗普重重圍堵、一大批重點中企又面臨「斷水」，若美國新一屆政府成功與盟友聯手，實不好應付。更令人擔心的是，隨着香港角色有變，大器不成之餘，更恐在金融戰中幫倒忙！