正論：放生漢奸激民憤　司法制度失信心

香港中毒了，新冠病毒肆虐，司法病毒也在各級法院蔓延，不少裁決都令人嘩然，輕判放生黑暴比比皆是，各界對司法機構質疑之聲前所未見，一個又一個反中亂港分子棄保潛逃，大漢奸黎智英多宗官司纏身，涉及欺詐及違反《港區國安法》，顯然有潛逃風險，原本被拒保釋，即時還押，卻在高院獲得保釋，政界反應是匪夷所思，法庭判詞昨日頒布，公道自在人心，民意可反映一切。

國安法指定法官李運騰在判詞回應黎智英潛逃風險，指黎智英以往一直遵守保釋條件，與香港有連繫，家人在香港，也在香港有相當多的生意，並認為保釋條件足夠嚴苛，包括現金1,000萬元及3項人事擔保共30萬元，外遊限制以及到警署報到，黎亦同意不受訪、不發貼及不見外國官員。法官表示控方沒有指出其他人士潛逃與黎智英有任何關係，更首度披露黎願意戴上電子裝置接受警方監察，可是律政司竟表示該條件在香港不適用。言下之意，法官覺得黎棄保潛逃機會不高。不過，其他法官准予羅冠聰、許智峯以及曾志健等人保釋時，也是覺得他們不會潛逃吧！結果如何，大家有目共睹！

李官准許保釋另外一個原因，是黎智英對所涉控罪，提出可供爭議的辯解，例如在《蘋果日報》刊文、接受外地傳媒訪問和社交平台貼文，要求外國對中港澳採取制裁行動，法官指這些看來都是評論和批評。對於黎智英被控的欺詐罪，法官亦列出多項理由說明黎的辯解可供爭議。令人疑惑的是，之前拒絕黎保釋的法官，有沒有考慮過這些論點？為何兩者判決截然不同？官字兩個口，原來可以形容不同的法官對法律有不同的詮釋，律政司有沒有據理力爭亦是關鍵，電子鐐銬為何不可行？是否現行法例涵蓋面不足？一個保釋申請，暴露了整個法制各個層面的漏洞。

黎智英志切獲得保釋，連電子腳鐐手銬也願意戴上，保釋條件照單全收，司馬昭之心，路人皆見，只是法官似乎看不見。有機構最近進行民調，近70%市民不支持批准黎智英保釋、逾70%市民更認為黎有棄保潛逃風險。對於黎獲保釋，有68.4%受訪者感到「憤怒」或「失望」，65.3%受訪者認為事件令其對香港司法制度的信心減少。該機構認為，香港頻頻發生棄保潛逃案件，顯示保釋制度存在明顯漏洞。黎智英獲釋後邀約大批民主派人士到其何文田寓所共聚，議員批評有關做法是「走法律罅」，更懷疑聚會旨在「諗計反擊」。

狼子野心，反中亂港之徒，豈會輕易放棄其圖謀，在香港面臨法律制裁，逃到外國便可為所欲為，繼續要求制裁中港，亦是獲得外國包庇的條件。大漢奸倘若逍遙法外，實在是親者痛，仇者快。官媒對黎智英獲保釋的評語便是「縱容罪惡，就是對正義殘忍」。黎智英是國安重犯，《港區國安法》第42條明確規定，除非法官有充足理由，相信其不會繼續實施危害國家安全行為，不得准予保釋。國家安全凌駕一般法律，這條款的精神明顯是「寧枉毋縱」，與一般普通法精神有所不同。所以不准予保釋是理所當然，保釋門檻相當高，黎智英反中亂港情節嚴重，如果獲得保釋，便會成為一個極壞先例，以後國安犯無論大小輕重一律順理成章獲得保釋吧！

回歸23年，人心未回歸，中港融合差強人意，司法制度殖民地陰魂不散，司法獨大，令到一國兩制走上歪路。黎智英保釋案，可能是最後機會證明現行司法制度能否融入「一國」的框架，明日終審法院開庭審理，若果最終放生這個國安重犯，相信是兩制絕對不能承受的憲法危機。根據《港區國安法》第55條，若案件複雜，港府管轄有困難、出現港府無效處理的情況或國安有重大威脅，駐港國安公署便可行使管轄權，直接介入案件，並交由中國司法機構審理。

黎智英在回歸前已經藉壹傳媒興風作浪，罪行纍纍，20多年來特區政府對其縱容包庇，刑不上黎智英成為都市傳說，若非港府有難言之隱，便是官場有人化身黎的保護傘。黎智英被拘控後，西方政要包括美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧以及英國外相藍韜文都為其向中方施壓要求放人，陣容前所未見，一個香港經營生意蝕大本的商人，竟然受到如此重視，再加上黎過往言論及所作所為，這些都是啟動國安法第55條的證據，再加上民調結果一面倒，駐港國安公署出手介入絕對有法理基礎及民意支持。

《港區國安法》推出差不多半年，還未見有重大判決或懲治違法者，坊間已開始質疑其威力，現在黎是首位控以「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪名，是標誌性案件，若果最終潛逃外國，國安法恐怕會被當作紙老虎。黎智英保釋案是司法制度以及國安法的重大考驗，亦關乎一國兩制的去向，關注的豈止香港700萬人，還有14億同胞，目光都聚焦在明日終審法院的決定，大家拭目以待吧！