早幾天寫香港面對3座大山，實際上是指出迫於眉睫的政治危機，其中最具體的是明年9月的立法會選舉。

立法會選舉已推延一年，難以再延期。有了國安法，公開的港獨難以出選。但政府的審查可以阻止他們喬裝上陣嗎？最關鍵因素是社會上反對的勢力是否仍與支持建制勢力在票數上成六四比，抑或一如區議會選舉，反對的票數的比例更高？果如此，立法會選舉又會是另一次變天。

香港可以承受嗎？中央政府可以容忍嗎？一旦選舉得出結果，卻怎可翻盤？

區議會選舉時，建制並不認為會大敗。結果大敗如山倒，或可歸咎於單議席體制。可多議席比例制可保障少數派，建制勢力不會全軍盡墨。可能保證維持多數議席嗎？若功能組別有失，議會面對反對派的多數，怎樣在今後起積極作用呢？

若建制一切不變，很難期望可爭取足夠的票數來保證對議會的控制。反對派即使不談港獨、自治，他們還有強大的政治口號與主張來作文宣工作，發動香港社會內還佔多數的反共反中的人。

建制派有甚麼令人信服的口號、主張來與之抗衡，爭取中間群眾的支持？即使喊出救香港，卻令人不知道建制議員可怎樣救香港？救香港可能便要鞭撻不作為的政府。建制力量批評政府政策卻都是軟弱無力，遮遮掩掩也不到要害，提不出可行的替代政策。建制派安逸過久，要上戰場他們可有怎樣的能力和表現呢？

特區政府處理疫情失誤，民眾失去信心。在防治疫情期間，建制派做了甚麼來挽救大局，或至少在公眾眼中提出比政府更可行有效的政策主張呢？

建制派還是傳統的有事便躲開去。靠基層工作，靠傳統的積累和鐵票還可爭取一定的選票。但今天之爭是大政大事，建制派又怎樣拿出政績、政綱來吸引中產階級和年輕有學識者的支持呢？

保着基層鐵票，以往還可趁反對派勢弱來爭議席。2021年的秋天，反對派處於困境但不勢弱。建制派不能與之比併大政策、大是非。被特區政府治疫失策連累；受經濟衰退困擾，難以有勝算，只能靠比例制來維持基本票數，大局仍會失掉。

當然還可以全面否決與反對派有關連的候選人，否決當選者。但這會出現怎樣的政治局面，立法會的功能作用也被廢。

還可以把選舉延期，可「一國兩制」怎辦？香港社會與中央政府應痛定思變。可是怎樣變？有甚麼人來充當變革的力量呢？希望我們不需望天打卦！