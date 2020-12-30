海峽兩岸早日實現國家統一，是北京念茲在茲的大事，是幾代領導人的國家戰略部署。現在根據形勢的發展，早日解決問題的需要，北京將制訂「國家統一法」，今後凡是阻礙和破壞國家統一的言行活動，皆屬違法，必遭制裁。有了這個法，阻礙和破壞「國家統一」的罪責就可以追究到任何組織、團體和個人，包括與之相勾結的外國任何組織、團體和個人。

誰都知道，在今天的形勢下，北京積極考慮並放出風聲制訂「國家統一法」，和國際環境，和中美「國運之戰」的大博弈，和「台獨」的猖狂，和不能讓兩岸實現祖國統一「一代一代拖下去」，有直接的關係。

過去40年，北京力圖通過建立兩岸和平發展關係、推動和平統一，力圖通過用懷柔手段，用「贈優惠、送大禮」，令台灣當局感到北京的「和平誠意」，令台灣經濟民生產生「對大陸的依賴」，從而拉升台灣內部的「和統民意」，然而未能達到預期效果。相反，還產生了負面作用，台灣方面以為北京為了「和統」可以無限遷就台灣「害怕統一」的訴求，以為北京不敢得罪台灣「不接受和統」的民意，以為只要台灣愈是抗拒統一，就愈可以讓北京多送禮。

這些年有多少在大陸賺了錢的台商，有多少賺了大陸遊客錢的大小生意人，有多少從大陸那裏「高價」賣出各類產品者，一到選舉之時，就把「神聖的一票」投給主張「台獨」的民進黨！他們還洋洋得意地聲稱，我們投票綠營愈多，大陸給的好處就愈多，就愈有錢買軍火、強國防，中共就愈不敢「武力犯台」……

「台獨」嘗到了甜頭，就益加「登鼻子上臉」，根本不把北京的警告和感受放在眼裏。於是台灣果然被養肥養壯，以這些年兩岸貿易順差中獲利數以千億計美元，購買美武爽手得很！而老美發現支持台灣「維持現狀」這招很好使，永遠拖下去對自己百利而無一害。現在最虧的是北京，直情賠錢養寇，「國家統一法」必須快快出閘！