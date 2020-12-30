最近日本和英國的經濟智庫發表報告，預測中國GDP將於2028年超越美國，比原先預測提前5年。這當然不是沒有根據，中國經濟增長速度本來就明顯高於美國，加上世紀疫症影響，雙方差距進一步縮窄，中國GDP提前超越美國是大概率的事。

有人也許會說，最近美國股市屢創新高，不是意味着未來經濟將會強勁反彈嗎？實際上，美股升勢只是因為聯儲局狂印鈔票而催谷出來的金融泡沫，根本無法反映實體經濟表現。相反，一旦泡沫爆破，隨時引發另一場金融危機，美國乃至歐洲的復甦將更加遙遙無期。日前美國有份報告顯示，自疫情爆發以來，美國億萬富豪的財富合共暴增逾1萬億美元，比特朗普剛簽署的9,000億美元紓困方案還要多，可見股市上升主要作用就是加劇貧富懸殊，與實體經濟完全無關。

當然，中國GDP提前超越美國並不能說明甚麼問題，充其量只有象徵意義，而沒有太多實際意義，畢竟中國人均GDP還遠遠低於美國。更何況，中國人口多、底子薄、資源少、發展不平衡、創新能力不足，種種問題都制約中國進一步發展。尤其是創新能力不足，更成致命弱點，美國也正是針對這些弱點不斷出招，打壓華為、晶片斷供、制裁科企等等，千方百計阻止中國崛起。所以，中國要成真正意義上的經濟強國，首先必須解決「卡脖子」問題，只有實現自給自足，可持續發展，GDP超越美國才有意義。內地將明年經濟工作重點放在強化國家戰略科技力量，成效如何不妨拭目以待。

還是那句老話，世上無難事，只要肯登攀。過去中國在一無所有的基礎上尚且能研製出兩彈一星，今天更沒有理由被小小晶片難倒。面對經濟規模不斷壯大，中國人不宜盲目樂觀；而面對美國不停打壓，中國人也不必過分悲觀。一切以平常心對待，腳踏實地，穩步向前，方能走得長遠。