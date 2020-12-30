公院淪陷，聯合醫院成本港首間須進行強制檢測的公立醫院。若果再有同類事件發生，醫療體系將面臨崩潰。專家指聯合醫院懷疑是空氣傳播，而近日彩雲邨豐澤樓被發現污水樣本含新冠肺炎病毒，懷疑是隱形病患者散播，而有一大批不速之客，亦有可能成為病毒散播者，這便是特區聞名天下的鼠患。

全球16宗大鼠戊型肝炎，香港佔15宗，而且首宗是數年前在本港出現，今年再錄得至少7宗，作為國際金融中心，可算十分羞家的紀錄。庚子鼠年，鼠患更加嚴重，街市老鼠圍着豬殼開餐，照片驚人，街市停業大掃除只是做騷，之後故態復萌，根本敷衍公眾。記者日前在旺角的街市發現老鼠在「開派對」，衞生相當惡劣，市民要在這些地方買糧食用品，等於和坑渠老鼠「交流」，變成另類緊密接觸者，莫說大鼠戊肝容易散播，還有新冠病毒，政府有試過抓老鼠去驗疫嗎？有例子貓狗帶有新冠病毒，老鼠染疫不出奇，死在路邊更加沒有人理會死因，隨時成為隱形播毒者，香港有很多源頭不明個案，會否部分是由老鼠散播？

食環署平均每年動用逾億港元滅鼠，粗略計算每隻成本超過4,000元，這個價錢說出來簡直是笑話，外判明顯效果不理想，就算重金找外國專家或內地鼠王幫手也不用每隻4,000元吧！或者根本不需要外援，民間智慧也可以捉老鼠，本報曾介紹多種土方捉鼠，實驗證實手到拿來。其實香港官員人工這麼高，叫他們落手落腳去捉老鼠，只要一天捉一兩隻，以他們時薪來計算，和外判差不多，這筆錢便可以省掉了。

鼠患、冬流及新冠，外界憂慮冬季三疫拍門，噩夢成真機會愈來愈高，疫情沒有平息迹象，公立醫院已經超負荷運作，相信大部分市民新年願望都是擊退疫魔，但無能政府如何打贏這場疫戰？大家心中有數，只能自求多福。