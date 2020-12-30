香港新冠疫情的變化，幾起幾落，從初時每天發生幾宗增加到10幾宗，幾十宗甚至過百宗，近日數字回落也起碼每天幾十宗，看來明年第一季都沒有機會好轉。要批評香港疫情的管理及控制不濟，最簡單就是罵政府處理疫情不力。無論罵者是藍是黃，把責任推給政府總不會錯，問題是政府之外，沒有其他人需要負責嗎？我們把責任盡怪政府，與美國總統特朗普把疫情甩鍋中國有何分別？

以禁聚令為例，因應疫情轉壞，社區出現大量源頭不明感染案例，政府立刻頒布食肆酒吧禁聚令，如每枱限坐人數，先後有兩人、4人和6人，規限食肆營業時間，甚至全面禁止堂食，結果呢，大家齊罵高官「堅離地」，不知民間疾苦，弄到基層打工仔要踎在街邊進食，成功逼到政府讓步。

其實保持社交距離，禁聚令是減少市民與外界接觸，減少感染機會的最有效方法。英國和美國不少城市都雷厲風行，實行封城兼頒布居家令，規定只有必須公共服務的工作人員才准外出，其他人强制留在家中，每個家庭只能派一個人外出購買食物及日用品，一般市民只准許間中上街跑步和遛狗。香港的禁聚令，遠比英、美封城居家令寬鬆得多。香港市民卻批評嚴厲，把政府罵個不亦樂乎：市民要返工搵食，手停口停，食肆酒吧娛樂場所生意受到限制失去收入或生意額大減，故齊齊反對。難道其他國家的市民不用上班賺取薪金、食肆酒吧娛樂場所不一樣失去生意嗎？

大家都是靠政府微薄補貼等待疫情過去，香港居民憑甚麼罵得特別理直氣壯？疫情稍為放緩時，沒人讚政府抗疫有效，只是讚揚市民守法聽命齊心抗疫，現時疫情再次肆虐，大家又再罵政府辦事不力，抗疫不得其法，令經濟不能重回正軌，市民無法恢復正常生活。政府抗疫政策錯誤，行動錯漏百出，誠屬有目共睹，但部分市民弄虛作假，耍手段陽奉陰違亦不容否認。歌舞群組的富豪闊太千方百計隱瞞聚會，逃避檢測隔離，讓病毒擴散；樓上地舖酒吧走法律罅，半掩門拉閘違法經營，連立法會議員區議員都處身其中還狡辯是開會；政治活躍分子跑到街上活動，拒絕保持社交距離，不戴口罩或脫下口罩吸煙，還自辯是公民抗命；防疫專家顧問袁國勇教授指，政府收到的深喉唾液瓶子中，有3%不帶人類DNA懷疑是水，即是故意欺騙測試，如果已經感染便是隱性帶菌者散播病毒。有這些不知是「公民抗命」還是「違法達義」的寶貝出來當市民典範民意代表，配合這個戰戰兢兢最怕犯錯受責的政府，防疫抗疫工作怎可能成功？