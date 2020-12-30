西方國家為了遏華，動輒妖魔化中國，「12人蛇」正好為他們所用。英美等多國領事館代表日前應人蛇家屬呼籲，欲進入深圳市鹽田區人民法院旁聽案件審訊，但因為審訊乃閉門進行，他們自然吃閉門羹，結果又給了他們危言聳聽的機會。美國國務院煞有介事斥責北京「持續消滅港人僅存的權利和自由」；英國外相藍韜文則形容為「秘密審訊」，真可謂山草藥噏得就噏。

都說國有國法，家有家規，12人蛇潛逃期間自行闖入內地海域，干犯內地法律，內地依法審訊合情合理合法，何況內地當局只是起訴他們偷越邊境等相關罪名，提也沒提過國安法，試問如何「持續消滅港人僅存的權利和自由」呢？筆者是地地道道的香港人，每天好端端地在香港生活，哪有權利和自由受損？

當然，英美對中國不懷好意，不藉機大做文章才怪，但作為罪犯家屬，日日將「政治迫害」掛在嘴邊，大肆批評審訊不公義，真是令正常人吃不消。12人蛇之所以有如此下場，不是被人用「洗頭艇」劫持，而是他們自行「送中」；港府又好、中央也罷，從來沒有要求這班人畏罪潛逃，若他們乖乖遵守保釋條件留在香港接受審訊，豈有今日？難為家屬還聲大夾惡，喝令港府派人北上跟進，試問連家屬自己都不願意北上，何以認為港府有責任？

香港不少人都是這副德性，安逸的生活不要，偏要身痕以身試法，暴力地將香港搞到雞毛鴨血，還自詡這是「救港」；「衰咗」則永冇認衰，一味怨天怨地，拒絕接受法律制裁；明明是貪生怕死，還美其名曰「流亡」外國「打國際戰線」。

筆者問過不少縱暴黃絲，到底共產黨在這20多年來如何政治迫害他們，他們一個例子也答不出，卻咬牙切齒表示「到有呢一日先至反抗已經太遲」。香港淪落到今日百廢不興的地步，正是患妄想症的港人太多！