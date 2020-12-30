這一、兩年世界正逢多事之秋，筆者因此多聽了一些網絡上的評論，黃絲、藍絲陣營都有，但我大多不是很專注，往往邊讀報邊聽。近期好些黃絲KOL喜歡在節目中讀出網友來信，日前我聽到一封信，感受尤深。

初聽時，我正在看報紙，所以不大留心，只隱約知道該黃絲網友是00後，只得十來歲。但聽着聽着，我便把報紙放下，覺得對方很特別，跟我平時接觸的香港00後不同。他跟一般年輕人一樣，都是在訴說着香港如何沉淪，「一國兩制」如何變得有名無實。但說話的態度有別，似乎頗懂得替人設想，例如他會跟讀信的KOL說，這話題我不扯太遠，以免你這位長輩要替我讀得太久。

上述一句關心他人的客氣話，本來是理所當然的，但對於這個年代的港青，卻是罕見罕聞，所以頓時使我留心起來。接着該網友繼續以體諒的態度看待其他黃絲，他說這個聖誕節，外出慶祝的黃絲擠滿街，但關注「十二門徒」的集會則場面冷清，有人認為黃絲已不再關心抗爭運動。小伙子卻辯解說，不一定要有具體行動才算關心，很多事可以埋在心底，默默支持，或許是黃絲朋友過去一年來壓抑久了，心情鬱悶，才趁節慶抒發一下。

結束時，小伙子衷心感謝KOL讀出自己的信，最後一句話則險些兒讓我有觸電的震撼感。他說：作為一個住在香港的南亞人，我深摯地愛這片土地，雖然我知道很多香港人未必喜歡我們。

這位網友的政見，筆者不盡同意，但不打緊，過去我曾批評黃絲，尤其批評年輕一輩的香港黃絲，主因從來不在於政見，而是他們的驕橫、不懂關顧他人的態度。上述一封來自年輕人的信，他的措詞與表達方式讓我覺得久違，然而，最後也證明，原來人家根本不是地道的香港人，怪不得！