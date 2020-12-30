笑看天下：庸官又自把自為梗出事-施友朋 評論員

第4波疫情爆到九彩！廢官抗疫樣樣慢十拍，疫情至今不但未能稍控，反而更見危機處處！位於牛池灣附近嘅彩雲（二）邨豐澤樓，共有4個污水樣本驗出含新冠病毒，政府將強制豐澤樓居民接受新冠病毒檢測。

有居民指出，當局上星期已在大廈污水渠抽取污水樣本化驗，但拖至日前才公布結果，批評當局反應太慢，令居民人心惶惶。有道是兵貴神速，抗疫更必須神速！一慢，就出事喇！正如政府顧問袁國勇直言，目前控制疫情最大問題係追蹤速度不夠快，效率不夠高，有五成確診個案屬於源頭不明，有需要喺24小時內搵到相關密切接觸者，更應即場做檢測。

袁國勇教授建議參考內地追蹤多一層嘅密切接觸者，內地當局不僅追蹤密切接觸者，更追蹤曾與密切接觸者有密切接觸嘅人士。如今香港卻是追蹤全冇速度，更缺乏效率，有乜可能叫確診者等到死都送唔到去檢疫！「等到死」未發生前，居然有接近500人等候入檢疫中心，佢哋被強制留家，大大增加機會將病毒傳染家人！廢官究竟知唔知乜叫做時間是金錢，效率是生命吖？

追蹤不嚴，檢查又漏洞百出，袁國勇教授指出，過去一年有3%嘅新冠病毒檢測樣本中，搵唔到人類基因，當中又涉及高危群組，意味有人純粹遞交水喉水來蒙騙政府。有議員堅持所有檢測必須統一做鼻腔及咽喉合併拭子檢測，並由專人採樣，確保樣本可靠性，議員睇到嘅，廢官竟完全不知不覺！

香港防疫抗疫均失敗，要言之，就係林鄭及其管治班子，庸碌無能，一味自以為是，搞到防疫恍如無掩雞籠；睇吓一橋之隔嘅澳門，人家謙卑，不自把自為，凡事跟足內地規格，防疫、抗疫全程閉環管理，醫護、警察個個由頭包到腳嘅「生化危機裝束」，真正做到滴水不漏，同庸官嘅牛棚困貓防疫豈可同日而語？