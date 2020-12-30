美國總統特朗普離任前用盡剩餘權力打擊北京，今次並不是正面攻擊或貿易戰發難，而是迂迴地壓迫越南政府向美國投誠，把越南打成美國在南海區域的「門口狗」，守住大門防止北京在南海擴張。美國提出經貿換取駐軍越南金蘭灣，可是越南並不是戰後的弱國，經過經濟洗滌發展，不接受「美國說了就是」，至今為止，美國多次施壓，仍沒有低頭答應把金蘭灣作為美軍軍事基地。既然要求不得逞，美國就來經貿打壓。

自美中貿易戰開打，越南輸美產品直線上升，美統計局數據指越南對美出口在2019年首3個月按年增40.2%，是2018年對美最大出口的12個國家中增長最快。越南的貿易數字亦顯示，2019年越南對美貿易順差469.8億美元，2020年首11個月相關順差更升至580億美元。難怪遭特朗普形容越南佔美國便宜而謀求把逆差拉低。

為滿足壓迫越南成為美國政治軍事棋子，美在2019年將越南列入匯率操縱國觀察名單，這動作是警告越南，要成為美國盟友才不致受制裁，最好是借出金蘭灣讓美國駐守，越南並不就範。美終在這個月中，再將越南列為匯率操縱國，顯示越南受美一步一步有系統施壓。

狙擊越南對美國在亞洲戰略起到舉一反三效果。一是打擊內地企業將半製成品運往越南加工，再貼上越南製造出口美國逃避高徵稅。二是要求越南政府借出金蘭灣給美軍駐防，增加南海軍事實力。三是要告訴南海屬區各國，美國所需要的，各國務必配合，否則會像越南般被打壓。這場翻演「越戰」雖然美國佔主導，但越南固守不結盟和不容外國在境內駐軍，獲中俄亞洲各國支持，美國至今亦無可奈何，更眼巴巴看着這隻棋子加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），促成區域經貿發展及照應，越南減少依仗美國，更顯示大無畏精神。