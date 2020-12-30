自去年黑暴事件過後，坊間一直認為受到警民關係變差的影響，投考警隊的人數應會有所下滑，但數字卻顯示輔警的申請情況持續上升。由此可見，香港社會整體上是支持警務工作，肯定過去一年多以來「止暴制亂」的成績。

香港輔助警察隊一直是重要的警力資源，能夠適時填補正規警務人員的工作，亦能在發生大型災難及群體事件時作出專業的援助。與正規的香港警察一樣，香港輔警需接受系統性的警務訓練，當中包括學習常規武器及戰術的知識。故此，本港輔警一直是被公認較其他地區同類型的紀律部隊，有更高的專業水平及應變能力。

早於2003年，警務處推出「輔警大學生計劃」，以鼓勵大專院校的在讀年輕人投考輔警。當年，此計劃在大專生中反應熱烈，亦有部分年輕人在學位畢業後，成功投考正規的警務人員。經歷多年發展，大專生輔警人數不斷上升，亦成為警務處招募人手的重要對象之一。

然而，去年的黑暴事件衝擊部分市民對警隊的信心，連帶影響到「輔警大學生計劃」中所招收的人數，最終較往年的數字急跌逾六成。雖然如此，來自30歲以上的申請者卻大幅上升，反映社會普遍認同警務處的工作，而市民亦是希望正義能夠得以伸張。於是乎，輔警就正好讓本身有其他正職的人士，以兼職的方式親身支持警務工作，擔任如此具積極意義的社會服務。

事實上，香港近年不是第一次經歷大型社會運動。在2014年的「違法佔領」後，警察招募工作亦曾有所影響，當時甚至有大學生抗議警隊在校內舉行招聘會，但最終投考人數按年穩步上升。我們相信，當社會持續穩定以後，市民對警察的誤解將能獲得消除，青年投考者的人數遲早亦會恢復過來。

從另一角度來看，香港警察在去年黑暴期間，已成為內地群眾心目中「保家衞國」的象徵。香港年輕人若能把握就讀本科時的課餘時間，投考及參與輔警的工作，將是一個非常亮麗的經驗。對於未來前往內地工作時，亦會視為擁有家國情懷的象徵，對往後個人發展將有實質的幫助。

於今年的輔警申請中，有些投考者已是為人父母，希望透過參與警務工作以身作則，成為家中幼童或年輕人的榜樣。的確，警務人員會將前線工作的所見所聞與家人分享，一來可讓家中的成員更諒解警方執法的難處，二來亦可更容易培養年幼子女守法的意識及精神，防止他們受外界影響而誤入歧途。

值得留意的是，輔警總監早前透露過，每名輔警均在黑暴期間經歷過使用防暴裝備對抗暴亂，顯示輔警與正規警察是共同進退，分擔過重要的「止暴制亂」工作。雖然在國安法實施後，香港破壞式的群眾運動風氣有所減退，但我們始終不能掉以輕心。有能力的香港市民，可考慮直接投考正規的警務人員；但若然已有另一份正職，亦可考慮投考輔警行列，隨時候命支援警隊，為香港的長治久安打下充實的基礎。