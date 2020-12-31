世界視線：印度一面倒親美　外交策略欠靈活

印度總理莫迪和俄羅斯總統普京原定今年在印度首都新德里舉行峰會，日前宣布取消。自2000年起，俄印峰會每年交替在兩國舉行，今次是20年來首次中斷。據官方解釋，取消峰會是基於疫情關係。印度駐俄羅斯大使接受俄國傳媒訪問時表示，倘若疫情控制狀況許可，俄印雙方準備在明年上半年舉行俄印首腦會晤，兩國在這個框架內繼續進行緊密合作。印度目前是疫情僅次於美國的重災區，確診人數跨越一千萬大關；而俄羅斯官方亦承認，新冠病毒造成的死亡人數，是迄今為止官方報告的3倍，但其實疫情肆虐全球下，視像會議早已成為新常態，早前舉行的中歐領導人峰會，便是一例。

俄、印20年來首次取消峰會，難免令外界揣測背後真正的原因。有印度評論界就認為，這是因新德里向美國等西方國家過分靠攏，而導火線之一，是莫斯科不滿新德里加入被稱為「四國聯盟」、由美國、日本和澳洲組成的安全對話機制。事實上，除了今年十月舉行外長會議，四國聯盟還舉行名為「馬拉巴爾」的軍演。

種種迹象顯示，俄印取消峰會，是俄羅斯採取主動，以迫使新德里在西方與莫斯科之間選邊站。俄羅斯外長拉夫羅夫日前表示，西方的印太戰略，已將印度拖入「反華遊戲」。有分析指，俄羅斯當前主要戰略對手是美國及其盟友，而印度及中國，都是俄羅斯需要合作的夥伴，中印對立明顯不利於俄羅斯。更何況，美國在中亞地區不斷攪局，俄國的戰略空間已備受壓縮，透過印度這枚棋子拓展在亞洲的影響力，更令俄羅斯難以容忍。

值得注意的是，俄羅斯聲稱要加強跟中國合作的同時，卻在中印邊境衝突不斷之際加強對印售武，大有背後「捅刀」的意味。另一方面，俄羅斯跟土耳其在敍利亞、利比亞以至亞美尼亞和阿塞拜疆的武裝衝突中，均處於對立面，卻無礙於其出售防空系統給土耳其，賺軍火錢之餘挑撥土國與北約關係。很明顯，俄羅斯在大國博弈中左右逢源的靈活手段，比印度的一味親美高明得多。