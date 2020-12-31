正論：不堪回首這一年　黑暗疫境蔽青天

今日是除夕，相信大部分港人都感嘆，終於捱過了這傷痛的一年。去年除夕本報「正論」標題「千言送別二○一九 萬語香江覆水難收」，回首暴劫後的香港，預測2020年極可能更悽慘。這番話不幸言中，今年世紀疫潮來犯，全球受災，香港淪為兩岸四地抗疫最差的地區，經濟重創，百業凋零，政治上風波迭起，港府無能，司法黑暗，人心惶惶，這一年有誰能夠安然度過？

年頭內地武漢疫情發出警號，內地迅速應變，果斷封城，讓疫情得以受控，而台灣及澳門亦及時封關，所以沒有受到疫情蹂躪，安然度過2020年，反觀香港抗疫不力，封關拖拉，口罩荒讓市民惶恐終日，之後派口罩姍姍來遲，而且不能抵禦新冠肺炎病毒。第1、2波疫情靠市民自律才沒有擴大，可是豁免檢疫，走漏外地機師及海員播疫，令到第3波疫情爆發，收緊禁聚令禁堂食造成市民不便，商戶叫苦連天，最可恨各界警告第4波疫情會更厲害，但官員依然冥頑不靈，終於疫情一發不可收拾，勢必跨進2021年。

大眾期待已久的疫苗，預計首批在下月抵港，可是高官失言，市民「冇得揀」「冇命賠」，即使知衰改口風，但未見官先打30大板，還有誰會傻得把身家性命付託給反口覆舌之徒？以現時的抗疫措施甩甩漏漏，根本沒有可能扭轉局面，若進一步收緊禁聚令甚至推出極具爭議性的禁足令，經濟能否承擔仍是未知之數，是誰拖累香港來到這個生死關頭？廢官當道，市民已經盡失信心，近日假期市面人流如鯽，顯然是一種無聲的抗議。

市民已經失去忍耐力，也忍夠了官員推卸責任，民憤接近爆煲，疫情遏止無期，中央如果再不出手，疫潮恐怕是駱駝背上最後一根稻草。情況就如止暴制亂，若非中央出招，DQ反中亂港議員，並推出《港區國安法》震懾群魔，黑暴可能繼續猖狂，現時亂黨呈現鳴金收兵，雖然不排除伺機再動，但總算讓社會有歇息機會。特區政府無能，香港不能亂下去，抗疫止暴最後希望都要北望，港人治港，實在令市民大失所望。

來到年尾，相信最令人失望的就是大漢奸黎智英保釋事件。黎多年來借旗下壹傳媒刊物誨淫誨盜，鼓吹反中亂港，散播仇視國家思想，佔中以及黑金秘捐都牽涉其中，是泛民主派幕後金主，卻逍遙法外，直到今年頭才首次被檢控，刑恐東方報業集團記者案，拖了3年，有圖有片，表證成立，卻獲判無罪，各界力促律政司上訴。黎繼後牽涉多案，官司纏身，更涉嫌欺詐以及違反港區國安法被捕，最初兩案被拒絕保釋， 還押監房，大快人心，可是未幾高院卻批准他保釋， 外界直斥匪夷所思。

黎所涉及案件纍纍，隨時面對多年刑期，之前法庭都表明此人有潛逃的風險，黃毛小子如曾志健都能逃出法網，黎智英有財有勢，有法律保護傘，有西方政治聯繫，要逃走並非不可能，若讓他走到外國繼續唱衰香港，這個責任由誰來負？律政司向終審法院上訴，今日會聆訊，2020年終結，恰好這宗大案可以作為司法制度的總結，會否令市民再失望多一次？港區國安法第55條賦權駐港國安公署介入，將困難案件交由內地法庭審理，把國安重犯黎智英轉介內地，在法例上有根有據。若要行到這一着，兩制蒙上陰影，司法機構亦要承擔責任。

香港法治江河日下，內地司法制度則日趨成熟， 邁向陽光化。昨日判刑的12港人蛇案，偷越邊境罪成的李宇軒、鄭子豪等8人，分別判囚7個月及罰款1萬元人民幣，組織他人偷越邊境的鄧棨然判囚3年、喬映瑜判囚2年，分別處罰款2萬及1.5萬元人民幣。而廖子文及黃臨福因為未成年，認罪後不起訴，昨早已經由深圳警方移交香港警方。法院3日內審結，乾淨利落，難以挑剔。若是香港法庭，可能明年才開審，兩者之間效率實在相差太遠。

由8月至今，反對派不斷鋪天蓋地抹黑為冤獄，繪影繪聲生安白造，深圳市鹽田區人民法院昨日的判決，很明顯封住了造謠者的嘴巴。學者指出，12港人蛇案判刑不輕不重，顯示深圳法院只是視作普通刑事案處理，並無將案件政治化或藉此傳達任何政治訊息，而且只是按被告在內地牽涉的罪行判刑，粉碎外間的陰謀論，事實勝於雄辯。

香港三權崩壞，司法獨大，放生反中亂港之徒，迫害愛國愛港人士，烏雲蔽青天，呼冤之聲不絕，坊間要求司法改革之聲隆隆。回歸23年，司法制度依舊擺脫不了英殖的影子，法官頂上的假髮，究竟有甚麼意義？有人固執地保留，難免令人覺得殖民地陰魂不散，影響力延續。亦有不少人質疑，香港本地沒有法律人才嗎？為何外籍法官依舊出現在各級法院？議員甚至提出輸入其他地區的華人司法人員，全華班又有甚麼不可？一國凌駕兩制，法制必須與國家發展銜接，若不改革必定是死路一條。

香港百廢待興，救港必須多管齊下，除了制度上改革，官場換血亦在所難免。廢官滅鼠愈滅愈多，古蹟當水缸拆卸，要多荒謬有多荒謬。公帑絕不能養廢人，亦不應該養假難民，為害特區多年，不但破壞治安，而且7年枉燒60億公帑，在財赤時期更顯浪費。安內攘外，可是內部治安毒瘤包括樓上吧依然未被取締，聖誕期間連環揭發多間黑幫操控的無牌樓上毒吧，檢獲大批毒品與武器，冰山一角，政府豈能繼續縱容？

過了今日，2020年已成過去，相信沒有人會懷念這一年，不敢記起，卻未能忘記，期間發生的種種不幸延續，像火燒烙印不退，在暴疫中失業、失去家人親友，香港人仿似活在黑暗中。明天是新開始，讓大家以這一年發生的一切為鑑，希望不會重蹈覆轍。