功夫茶：境外置業投訴升　隔山買牛要警醒

有道是橋唔怕舊，最緊要受！阿哥，話就話騙徒手法層出不窮，其實，牛唔飲水點撳得牛頭低，車唔踩油中環都去唔到德輔道西；腎虧唔虧，睇你係唔係夜夜想曳曳！成日咁多人境外置業被人呃，其實大多都係衰貪心又唔用腦，睇見啲廣告話無限升值潛力就心雄！都係成年人喇！仲信有咁大隻蛤乸隨街跳？

嗱！近年社會動盪，搵食艱難，唔少人想移民，一走了之，多咗人喺海外買樓，有啲或是自住，亦有人想在海外置業投資。地產代理監管局及消委會今年收到外地買樓嘅相關投訴均較去年上升。地監局指出，今年頭11個月收到約66宗境外物業嘅相關投訴，較去年全年收到嘅投訴多出約10倍，投訴主要涉及地產代理對項目嘅租金回報，以及位處地區等方面嘅失實陳述。至於消委會今年頭11個月收到53宗有關境外置業嘅消費投訴，亦較去年同期升一半，當中銷售手法嘅投訴多咗兩倍多！

香港是我家，為何走佬不愛她？隔山買牛咁多風險所為何事？有投資專家就分析因黑暴以來，社會撕裂，有多個錢嘅就覺得香港目前環境不太適合投資，經濟有下滑風險，覺得需要買個保險，於是紛紛探索購買海外物業嘅可能性，既然購買海外物業需要不斷上升，有關海外物業資訊自然也不斷增加，而驚覺「貨不對辦」時，投訴就自然而然以倍數升喇！

每逢政局不穩，香港都必然掀起一股移民潮，如1967年嘅六七暴動、1984年簽訂《中英聯合聲明》後、1989年六四事件後、1997年香港主權移交前等，據政府統計處數字，高峰期係六四事件後嘅五年，1990至1994年共有約30萬人移民外地，為香港重光以來最大規模，導致香港唔少人才及資金外流，對香港人口結構造成重大影響。之不過，功夫茶想提醒大家，亦有唔少中產喺97後深悟香港仍然「是我家」，發覺千辛萬苦移民後搵唔到食，欣然又回流返來！俗話有云：上屋搬下屋，唔見一籮穀！有啲家底冇咁雄厚嘅，一「移」一「回」，重新置業，唔好話唔見一籮穀，分分鐘連棺材本都因移民花費唔少而冇埋，活脫脫上演「移民悲歌」！同時亦有兩公婆因坐「移民監」，相隔兩地遙感情生變，或為仔女多拗撬，原是好夫妻終離婚收場嘅大有人在！

消委會提醒，有指港人曾於英國買樓投資，期間樓盤出問題，其委託嘅本港地產經紀及律師指項目無恙，可惜最終項目爛尾，追討無門。依家海外置業投訴驟然倍增，咁啱又係發生喺去年黑暴及今年訂立《港區國安法》後，警鐘已然敲響，走佬未必想像中咁好，移民英國嘅人士，小心唔好又墮入移民血淚陷阱吖！