產評：紅色資本力挺港　打鐵還須自身硬

去年香港社會極端動盪，今年又遇上世紀大瘟疫，防疫失策令本地疫情一波比一波嚴重，經濟傷上加傷，再加上中美爭霸，香港慘變磨心，本來港股的基調是何等差劣，幸多得源源不絕的內地資金及企業來港投資和上市，挺住金融支柱和資產價格，最少穩住經濟半邊天。雖然刻下香港獲紅色資本持續流入，但經濟要重新出發，還得靠自己爭氣。若港府的施政劣風不改，只怕恨鐵不成鋼，東方之珠暗淡無光，又能怪誰？

先看看一系列數字，香港今年第一至三季的本地生產總值，按年分別跌9.1%、9%及3.5%，由於第四季爆發第四波疫情，防疫措施在適逢聖誕旺季下又再收緊，已不能寄予厚望，勢再創史上最長衰退。再看就業市場，9至11月失業率達6.3%，約24.4萬人待業，預計10至12月必定再升。

由此可見，本土經濟景氣沒有最差，只有更差。可看看港股，今年以來恒生指數雖較波動，但截至昨日為止，僅較去年底低3.6%，且下半年股市成交甚為活躍，今年8月中旬推出的恒生科技指數更累升17%，金融市場基本上保持穩定，為投資者打下強心「疫苗」。究其原因，就是內地投資者年內淨買入逾6,000億元港股，料創「互聯互通」機制啟動以來的新高，再加上在中美經貿戰的背景下，大量中企選擇以香港作為海外上市首選地點，不少中國科技巨企陸續落戶，鞏固了港股作為中國納斯達克市場的地位，吸引全球風險資金流入參與，為經濟帶來「活水」。

因此，縱使政治局勢令今年資金出逃的恐慌一度成為熱門話題，但最終在金融市場保持暢旺下，資金仍不斷流入，憑着中國經濟的增長故事，港股始能參與到全球超低息及無限量寬下資產泡沫的盛宴。

當然，有得必有失！本地經濟景氣差，港資經營艱難，在經濟的主導地位漸漸被財雄勢大的紅色資本取代。無論是金融、地產、公用等主要領域，都見到中資的身影。這既代表着世代財富轉移，亦代表了香港經濟結構對內地的依賴程度更深。面對中美爭霸，新一屆美國政府料取道聯盟戰略制華，香港要抵抗外部不穩，相對具把握之途，離不開加強地區經濟融合的方向。

問題是以港府現有班子的施政水平而言，連基本民生都做不好，莫說要團結港人把握發展機遇。畢竟凡事沒有必然，最怕有一天就連中資都對在港投資不再感興趣，香港還有藥可救嗎？