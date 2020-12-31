中美關係或中美競爭，並不是教科書式的國際關係。教科書講的是互相尊重的主權國家關係，可是美國從來都不尊重別國的主權。一個重要的歷史因素是美國立國歷史短淺，不像歐洲各國經歷無數征戰才接受相對平等的主權國家關係，1648年簽署的威斯特伐利亞條約確立了主權國家的相互承認，目的是建立國家之間的和平關係。

美國沒有經歷歐洲的戰亂，沒有痛定思痛，反而立國以來一直以侵略和戰爭開拓疆域。19世紀美國提出的門羅主義外交原則，表面上是抗拒歐洲對它們的美洲殖民地獨立的干預，美國也不干預歐洲，似是孤立主義，實質是把美洲各國劃為美國的勢力範圍，據美洲而稱霸。

第二次世界大戰，美國開始時與日本貿易，資助英國等與德國開戰。在德國將勝才參戰，打敗德國後，並沒有尊重戰勝戰敗各國的主權，而是派駐軍隊，成立軍事基地，且沿着歐洲各國在海外的殖民地廣設軍事據點。美其名是與蘇聯的共產主義抗爭，實際上借機建立全球的軍事網絡。

在冷戰結束後，美國並沒有把全球的軍事基地和各處駐軍撤走，便暴露出它的帝國主義本質，全不尊重別國的主權。

美國駐軍於二次大戰的戰敗國的德國、日本、意大利，戰爭結束了70多年，美國有甚麼藉口還要駐軍，侵犯它們的主權。而戰後70多年仍駐軍於戰勝國的英國，以及把海軍基地設在波斯灣的巴林，為的是甚麼？是英國及阿聯酋無力維護它們的主權，要美國派軍代勞？

北大西洋公約組織不過是美國主宰的僱傭兵組織，作為侵略別國的工具，現在更要在印太地區成立相類的組織。目的是要抗拒中國，但中國並不威脅別國，美國不過是借中國作為藉口，鞏固它對印太地區的軍事控制，來支撐它的經濟與政治的控制。

2006年美國軍方重劃中東版圖，隨後開展在中東的軍事行動。美國企圖用軍事力量來稱霸全球，破壞別國的主權，便明顯可見。美國近年更在全球廣布情報據點、生化實驗室，全球變成它的戰場。美國的全球霸權正在經濟與金融方面退縮，替代的是明暗相輔的軍事霸權主義。美國優先，卻絕對是全球的危機。

中美關係在美國霸權主義底下，便不可能有平等談判、和平和解的機會。美國一如古羅馬，正從建立奴隸制上的少數人民主蛻變為公開獨裁的帝國。它生存的目的只是戰爭掠奪，而非建立國際長久和平的機制。

中國不要對邪惡存有幻想。