古今中外，無論何時何地，只要有國家和社會組織存在，司法、法律、政治就是密不可分。此所以有「政法」之說，此所以社會演進、國家興廢、民族存亡，必須要有「政法治理」，這也是國家機器、上層建築的基本骨架和力量所在。

對此分別在於，有人直面政法密不可分，有人不承認，有人心裏清楚，卻「揣着明白裝糊塗」，為了某種目的和需要，硬要聲稱「司法」如何獨立，與政治無關，聲稱「法律」如何潔身，公正無私，不受政治影響，也不介入政治，聲稱自己「不關心政治」、「沒有政治思想和立場」，又或者把自己打扮成雖有政治立場，卻能堅守法律不偏不倚，把自己塑造成「不食人間煙火」的司法聖賢。

其實這種人往往最是熱衷政治，操弄法律，他們很虛偽，特能裝。在反修例暴亂中，在為形形色色的反中亂港提供保護傘中，在《港區國安法》公布後，香港司法中人還非常鮮明的表露出了這種虛偽的特質，還無所顧忌的用法律為他們的「政治」服務。今次涉干犯國安法的「頭號案犯」黎智英由「國安法官」極「不合理」地批准保釋，據稱是「依法辦事」，實乃政治表態和政治作為，他們搞的政法合一何等密不可分！

這時，傳來了特朗普一股臨時運用總統權力特赦了數十名囚犯，包括他的親家、親信及殺人犯等等。特朗普不是司法中人，沒有司法權力，但他是總統，掌握國家最大行政權力，為了他的政治需要，就可以利用「憲法賦權」達到目的，為政治服務，政法合一又是何等密不可分！特朗普此舉和黎智英被「國安法官」保釋，在在顯示司法和政治互為影響和操弄方面實有異曲同工之妙，皆撕破了法律面紗，露出了政治面目。

挑明了這些，看清了這些，黎智英被保釋，律政司已經上訴，終審法院如何判決，之後事情如何發展，就大有看頭，這齣政治大戲就會愈演愈精彩也。